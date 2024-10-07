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У вересні армія рф зазнала рекордних втрат на війні в Україні – розвідка Британії

07 жовтня 2024, 14:14
У вересні армія рф зазнала рекордних втрат на війні в Україні – розвідка Британії
Попередній такий рекорд росіяни "побили" в травні цього року.

Британська розвідка у вересні цього року зафіксувала новий рекорд середньодобових втрат російських військ в Україні за весь час повномасштабного вторгнення рф. 

Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міністерства оборони. 

"За цьогорічний вересень середньодобові втрати окупаційної армії рф склали 1271 особу - убитими і пораненими", - йдеться в дописі. 

Попередній рекорд був зафіксований у травні 2024, коли середньодобові втрати росіян склали 1262 убитими і пораненими.

За весь час повномасштабної війни рф втратила більше 648 тисяч військових.  

Розвідка Британії посилається на дані українського Генштабу.

Розвідники написали, що зростання рівня втрат майже напевно пов’язане з розширенням зони бойових дій за рахунок Харківської і Курської військових операцій, а також збільшенням інтенсивності бойових дій вздовж лінії фронту.

"Армія рф, найімовірніше, продовжить розтягнути ЗСУ, використовуючи масовість для подолання оборонних позицій і досягнення тактичних переваг", – додали британські військові. 

Крім того, розвідка прогнозує, що середньодобові втрати росії лишатимуться на рівні тисячі осіб попри наближення зими.

"На сьогодні зимові умови не призвели до скорочення наступальних операцій або зменшення втрат через те, що росія покладається на піхотну тактику і не веде маневреної війни, яка вимагає кращих умов", – резюмували британські аналітики.

Також в ISW повідомили, що росіяни в райні Покровська втратили щонайменше п'ять дивізій бронемашин та танків.

 

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