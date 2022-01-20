В Японії робот зі штучним інтелектом зможе затримувати порушників

Японська безпекова компанія SECOM розробила робота Сocobo для забезпечення правопорядку в громадських місцях країни.

В апараті, який може працювати автономно, вбудована система на основі штучного інтелекту для виконання інспекції територій.

Робот, який патрулює у громадських місцях в Японії

Максимальна швидкість пересування Сocobo не перевищує 6 км за годину. Одна зарядка дозволяє йому працювати впродовж трьох годин. Він також контролює рівень використання електроенергії та самостійно повертається до зарядного пристрою, як тільки це буде потрібно.

Зазначається, що сам робот водонепроникний і може пересуватися на вулиці, зокрема, по нерівних дорогах, автоматично розпізнаючи перешкоди та уникаючи зіткнень.

Якщо Сocobo помічає підозрілих осіб, він видає звукові або візуальні попередження. Він також може випустити дим, аби не дати порушникам втекти.

Робот має доступ до різних даних на хмарних сервісах, таких як системи безпеки, записи камер спостереження, а також іншу інформацію про ліфти, електронні замки та інші об’єкти та території.

Як повідомляв Укрінформ, учені з Шанхайського університету транспорту (Китай) розробили робота, який може самостійно з'їжджати з гори на лижах.