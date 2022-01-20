ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИЯпонська безпекова компанія SECOM розробила робота Сocobo для забезпечення правопорядку в громадських місцях країни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Японії робот зі штучним інтелектом зможе затримувати порушників
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Designboom.
В апараті, який може працювати автономно, вбудована система на основі штучного інтелекту для виконання інспекції територій.
Робот, який патрулює у громадських місцях в Японії
Максимальна швидкість пересування Сocobo не перевищує 6 км за годину. Одна зарядка дозволяє йому працювати впродовж трьох годин. Він також контролює рівень використання електроенергії та самостійно повертається до зарядного пристрою, як тільки це буде потрібно.
Зазначається, що сам робот водонепроникний і може пересуватися на вулиці, зокрема, по нерівних дорогах, автоматично розпізнаючи перешкоди та уникаючи зіткнень.
Якщо Сocobo помічає підозрілих осіб, він видає звукові або візуальні попередження. Він також може випустити дим, аби не дати порушникам втекти.
Робот має доступ до різних даних на хмарних сервісах, таких як системи безпеки, записи камер спостереження, а також іншу інформацію про ліфти, електронні замки та інші об’єкти та території.
Як повідомляв Укрінформ, учені з Шанхайського університету транспорту (Китай) розробили робота, який може самостійно з'їжджати з гори на лижах.
Читайте також: У Китаї розробили «прокурора» на основі штучного інтелекту
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
20 01 2022 17:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Ракета SpaceX виведе український супутник на орбіту
- ФОТО Гігантський катамаран з дирижаблями: в Італії створили концепт "летючої яхти"
- ФОТО Зі швидкістю 100 км/год: Sega створила найшвидший персональний комп'ютер у світі
- Особистий секретар для кожного: як українці створили віртуального офіс-менеджера і чому він користується
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин