В Японії штучний інтелект передбачатиме кількість клієнтів для бізнесу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.
Ця система, яка дає прогнози, користуючись даними смартфонів та метеорологічними відомостями, допомагає в оптимізації бізнесу.
Фірми використовують ці функції позиціонування з десятків мільйонів смартфонів. Крім того, ця послуга враховує такі показники, як температура повітря та сила вітру поблизу магазинів.
ШІ аналізує ці дані, співставляючи з результатами продажів у минулому, щоб передбачити потік клієнтів на період до двох тижнів.
За словами компаній, під час випробувань, проведених в аптеках, ця система продемонструвала 93% точності.
Співробітник SoftBank сказав, що компанія хоче допомогти покращити ефективність бізнесу за рахунок того, що замовлення продукції ґрунтуються на попиті, а графік роботи персоналу - на кількості клієнтів.
Нагадаємо, що Meta представила комп’ютер зі штучним інтелектом, який повинен стати найшвидшим у світі
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