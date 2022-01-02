В Японії штучний інтелект передбачатиме кількість клієнтів для бізнесу

За словами компаній, під час випробувань, проведених в аптеках, ця система продемонструвала 93% точності

Оператор мобільного зв'язку SoftBank та Метеорологічна асоціація Японії почали пропонувати послугу прогнозування кількості клієнтів за допомогою штучного інтелекту (ШІ).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Ця система, яка дає прогнози, користуючись даними смартфонів та метеорологічними відомостями, допомагає в оптимізації бізнесу.

Фірми використовують ці функції позиціонування з десятків мільйонів смартфонів. Крім того, ця послуга враховує такі показники, як температура повітря та сила вітру поблизу магазинів.

ШІ аналізує ці дані, співставляючи з результатами продажів у минулому, щоб передбачити потік клієнтів на період до двох тижнів.

За словами компаній, під час випробувань, проведених в аптеках, ця система продемонструвала 93% точності.

Співробітник SoftBank сказав, що компанія хоче допомогти покращити ефективність бізнесу за рахунок того, що замовлення продукції ґрунтуються на попиті, а графік роботи персоналу - на кількості клієнтів.

Нагадаємо, що Meta представила комп’ютер зі штучним інтелектом, який повинен стати найшвидшим у світі