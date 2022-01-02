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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

В Японії штучний інтелект передбачатиме кількість клієнтів для бізнесу

За словами компаній, під час випробувань, проведених в аптеках, ця система продемонструвала 93% точності
Оператор мобільного зв'язку SoftBank та Метеорологічна асоціація Японії почали пропонувати послугу прогнозування кількості клієнтів за допомогою штучного інтелекту (ШІ).
В Японії штучний інтелект передбачатиме кількість клієнтів для бізнесу Фото: з відкритих джерел

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Ця система, яка дає прогнози, користуючись даними смартфонів та метеорологічними відомостями, допомагає в оптимізації бізнесу.

Фірми використовують ці функції позиціонування з десятків мільйонів смартфонів. Крім того, ця послуга враховує такі показники, як температура повітря та сила вітру поблизу магазинів.

ШІ аналізує ці дані, співставляючи з результатами продажів у минулому, щоб передбачити потік клієнтів на період до двох тижнів.

За словами компаній, під час випробувань, проведених в аптеках, ця система продемонструвала 93% точності.

Співробітник SoftBank сказав, що компанія хоче допомогти покращити ефективність бізнесу за рахунок того, що замовлення продукції ґрунтуються на попиті, а графік роботи персоналу - на кількості клієнтів.

Нагадаємо, що Meta представила комп’ютер зі штучним інтелектом, який повинен стати найшвидшим у світі

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01 02 2022 14:55
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