В Японії жінки запустили флешмоб, протестуючи проти обов’язкового носіння взуття на підборах
Почалось все з посту японської актриси та письменниці Юмі Ісікави, яка написала у Twitter пост із критикою дрес-коду, який у багатьох компаніях зобов’язує жінок носити підбори у 5-7 сантиметрів. Ісікава зрозуміла, як це важко, коли влаштувалась на неповний робочий день адміністратором у бюро ритуальних послуг, повідомляє The Independent.
На знак протесту актриса вдягла взуття із пласкою підошвою і опублікувала це фото у соцмережі. Вона також підписала фото хештегом #KuToo, що є грою слів: воно співзвучно з японськими словами kutsu (взуття) та kutsuu (біль).
Також Ісікава створила онлайн-петицію на сайті change.org з вимогою від Міністерства охорони здоров’я Японії заборонити роботодавцям змушувати жінок носити взуття з підборами. Наразі її підписали майже 29 тисяч людей з 35 тисяч, необхідних для розгляду.
Міністр праці Японії Такумі Немото вже виступив проти цієї ініціативи: він вважає, що підбори необхідні на робочому місці.
Багато жінок у Японії приєдналися до флешмобу, вимагаючи від уряду ухвалити закон, який заборонить змушувати їх носити підбори.
Нагадаємо, що 14 червня жінки у Швейцарії вийшли на протести за гендерну рівність - вдруге за майже 30 років.
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