В Японії жінки запустили флешмоб, протестуючи проти обов’язкового носіння взуття на підборах

На знак протесту актриса вдягла взуття із пласкою підошвою і опублікувала це фото у соцмережі

Японські жінки запустили флешмоб #KuToo за право носити на роботі взуття без підборів.

Почалось все з посту японської актриси та письменниці Юмі Ісікави, яка написала у Twitter пост із критикою дрес-коду, який у багатьох компаніях зобов’язує жінок носити підбори у 5-7 сантиметрів. Ісікава зрозуміла, як це важко, коли влаштувалась на неповний робочий день адміністратором у бюро ритуальних послуг, повідомляє The Independent.

На знак протесту актриса вдягла взуття із пласкою підошвою і опублікувала це фото у соцмережі. Вона також підписала фото хештегом #KuToo, що є грою слів: воно співзвучно з японськими словами kutsu (взуття) та kutsuu (біль).

Також Ісікава створила онлайн-петицію на сайті change.org з вимогою від Міністерства охорони здоров’я Японії заборонити роботодавцям змушувати жінок носити взуття з підборами. Наразі її підписали майже 29 тисяч людей з 35 тисяч, необхідних для розгляду.

Міністр праці Японії Такумі Немото вже виступив проти цієї ініціативи: він вважає, що підбори необхідні на робочому місці.

Багато жінок у Японії приєдналися до флешмобу, вимагаючи від уряду ухвалити закон, який заборонить змушувати їх носити підбори.

Нагадаємо, що 14 червня жінки у Швейцарії вийшли на протести за гендерну рівність - вдруге за майже 30 років.