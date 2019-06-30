В Яценюка хочуть притягнути Шнайдера до відповідальності за поширення брехні на тему проекту "Стіна"

"За брехню та її розповсюдження має і буде неминуче наступати відповідальність у визначений законом спосіб", - про це заявили у прес-службі Арсенія Яценюка, коментуючи появу у мережі інтернет чергових інформаційних провокацій на тему проекту "Стіна".

За брехню - до відповідальності, – заява прес-служби Арсенія Яценюка

Зокрема, у прес-службі зазначили, що неодноразово суди викривали інформаційних провокаторів.

"Одним із них є такий собі Шнайдер. У грудні минулого року суд визнав, що Шнайдер у себе на ФБ розповсюдив брехню начебто Арсеній Яценюк "живе у шикарному будинку на березі океану" і "вивів з України за кордон мільярди". Суд зобов’язав цю особу спростувати неправду"

Прес-служба заявляє, що днями Шнайдер знову розповсюдив провокативну інформацію з метою диcкредитувати проект "Стіна" і особисто Арсенія Яценюка. І він знову потрапить до суду. Програвши один раз – він програє ще раз.

Також відповідний судовий позов отримає Ірина Угрюмова за розповсюдження брехливої інформації у ФБ про те, що родина Арсенія Яценюка проживає за межами України та володіє незаконними статками.

Варто звернути увагу на те, що"вуха Москви" буквально стирчать на сайтах, які "вентилятором" розкинули брехливі публікації по інтернету. Досить звернути увагу на текст на одному з "інтернет-бачків", де ясно і очевидно, що слово пост перекладений з російської як "посада", хоча йшлося про пост у ФБ (див. скріншот). Показово, що відпрацьовуючи роками гроші ФСБ, провокатори навіть не навчилися робити грамотні переклади, чим видають своїх господарів і замовників.

"Ці брехливі потвори не знають меж, раз за разом видаючи інформаційну отруту, повторюючи однакові мантри, змушуючи людей мимомоволі приймати брехню, як правду. Ми знову наголошуємо на тому, що Арсеній Яценюк проживає і працює в Україні. Його дружина Терезія працює психологом у державній лікарні у Києві. Батьки проживають у Чернівцях. Паспортів іноземних держав не мають", - заявили у прес-службі.

Справжні фото облаштування українсько-російського кордону.