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В ЄК переконані, що Київ веде переговори з Вашингтоном щодо угоди про мінерали в інтересах України

15 квітня 2025, 14:55
В ЄК переконані, що Київ веде переговори з Вашингтоном щодо угоди про мінерали в інтересах України
Крім того, в Єврокомісії привітали заяву президента України Володимира Зеленського стосовно того, що в разі, якщо положення угоди не будуть сумісними з законодавством ЄС, "ці умови не будуть прийнятними для України".
В Європейській комісії впевнені, що Україна веде переговори з США щодо т. зв. угоди про мінерали в інтересах українського народу.Так у вівторок в Брюсселі прокоментував останню інформацію щодо проекту угоди, переданого українською стороною американській речник Єврокомісії Гійом Мерсьє (Guillaume Mercier).
 
Про це пише "Інтерфакс Україна".
 
"Ми віримо, що українська влада проведе переговори щодо проекту угоди в інтересах України", - заявив він.
 
Крім того, в Єврокомісії привітали заяву президента України Володимира Зеленського стосовно того, що в разі, якщо положення угоди не будуть сумісними з законодавством ЄС, "ці умови не будуть прийнятними для України".
 
Разом з тим Мерьсє не зміг підтвердити, чи були нещодавні контакти щодо цієї нової пропозиції між українською стороною та Європейською комісією.
війна в Україніросія окупантиЄврокомісія

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