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В ЄС кажуть про порушення свободи слова через рішення суду щодо журналіста "Нового времени"

"Ми очікуємо, що українська влада гарантує міцний правовий захист журналістів державою"
В ЄС заявили, що рішення Печерського районного суду про надання Генпрокуратурі доступу до електронних файлів та іншої переписки журналіста видання "Новое время" Івана Верстюка суперечить принципу свободи преси.
В ЄС кажуть про порушення свободи слова через рішення суду щодо журналіста "Нового времени" Фото: afp.com

Про це йдеться у коментарі представництва ЄС в Україні на його сторінці у Facebook.

В ЄС наголосили, що свобода преси відіграє надважливу роль у сприянні розвитку належного урядування, прозорості та підзвітності – як в Україні, так і будь-де поза її межами, а рішення Печерського суду суперечить цьому.

"Жодне рішення не має порушувати засадничі свободи медіа, а також міжнародні журналістські стандарти, такі як захист джерел журналіста", - йдеться у повідомленні.

У представництві ЄС підкреслили, що розслідувальна журналістика робить значний внесок у боротьбу проти корупції в Україні, яку проголошено найголовнішим пріоритетом країни. 

"Ми очікуємо, що українська влада гарантує міцний правовий захист журналістів державою", - йдеться у повідомленні представництва.

Нагадаємо, 4 лютого суддя Печерського районного суду Києва Володимир Карабань окремою постановою надав Генеральній прокуратурі доступ до внутрішніх документів редакції "Новое время" і до всіх матеріалів, які надсилав на електронні адреси видання журналіст Іван Верстюк. 13 лютого слідчий ГПУ вручив цю постанову редакції.

У свою чергу, у Генпрокуратурі пояснили, що доступ до внутрішніх документів редакції видання "Новое время" потрібний через "розголошення матеріалів досудового розслідування".

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27 02 2019 19:38
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