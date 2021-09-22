В ЄС підготували пропозицію про єдину зарядку для всіх гаджетів, Apple виступала проти

Комісія хоче, щоб продаж зарядних пристроїв був відокремлений від гаджетів, а також пропонує гармонізований порт для зарядки

Європейська комісія у четвер представить законодавчу пропозицію щодо єдиного стандарту зарядного пристрою для мобільних телефонів, планшетів, навушників та інших гаджетів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Виконавчі органи Європейського Союзу та Європарламент наполягають на створенні спільного стандарту вже понад 10 років, заявляючи, що це буде корисно для навколишнього середовища та стане зручнішим для користувачів.

Комісія хоче, щоб продаж зарядних пристроїв був відокремлений від гаджетів, а також пропонує гармонізований порт для зарядки.

Такий крок, можливо, найбільше вплине на компанію Apple. Американський виробник смартфонів iPhone, які заряджаються від кабелю Lightning, раніше заявляв, що правила примусу до роз'ємів одного типу будуть стримувати інновації, створюватимуть більше відходів та дратуватимуть споживачів.

Пристрої на базі Android заряджаються за допомогою роз'ємів USB-C. Згідно з дослідженням Комісії 2019 року, половина зарядних пристроїв, що продавалися з мобільними телефонами у 2018 році, мали роз'єм USB micro-B, тоді як 29% мали роз'єм USB-C і 21% - роз'єм Lightning.

У разі ухвалення цієї ініціативи не виключено, що американському виробнику доведеться відмовитися від свого роз’єму принаймні в країнах ЄС.

Не виключено, що Apple може або обрати USB-C, або повністю перейти на безпровідні зарядні пристрої. Слід зазначити, що Apple вже припинила використання Lightning на iPad з 2019 року.