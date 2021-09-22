Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

В ЄС підготували пропозицію про єдину зарядку для всіх гаджетів, Apple виступала проти

Комісія хоче, щоб продаж зарядних пристроїв був відокремлений від гаджетів, а також пропонує гармонізований порт для зарядки
Європейська комісія у четвер представить законодавчу пропозицію щодо єдиного стандарту зарядного пристрою для мобільних телефонів, планшетів, навушників та інших гаджетів.
В ЄС підготували пропозицію про єдину зарядку для всіх гаджетів, Apple виступала проти Фото: Сіньхуа
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
 
Виконавчі органи Європейського Союзу та Європарламент наполягають на створенні спільного стандарту вже понад 10 років, заявляючи, що це буде корисно для навколишнього середовища та стане зручнішим для користувачів.
 
Комісія хоче, щоб продаж зарядних пристроїв був відокремлений від гаджетів, а також пропонує гармонізований порт для зарядки.
 
Такий крок, можливо, найбільше вплине на компанію Apple. Американський виробник смартфонів iPhone, які заряджаються від кабелю Lightning, раніше заявляв, що правила примусу до роз'ємів одного типу будуть стримувати інновації, створюватимуть більше відходів та дратуватимуть споживачів.
 
Пристрої на базі Android заряджаються за допомогою роз'ємів USB-C. Згідно з дослідженням Комісії 2019 року, половина зарядних пристроїв, що продавалися з мобільними телефонами у 2018 році, мали роз'єм USB micro-B, тоді як 29% мали роз'єм USB-C і 21% - роз'єм Lightning.
 
У разі ухвалення цієї ініціативи не виключено, що американському виробнику доведеться відмовитися від свого роз’єму принаймні в країнах ЄС.
 
Не виключено, що Apple може або обрати USB-C, або повністю перейти на безпровідні зарядні пристрої. Слід зазначити, що Apple вже припинила використання Lightning на iPad з 2019 року.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 09 2021 13:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.