В ЄС погодили перший в історії блоку "список безпечних країн" для пришвидшення депортацій

Рада Європейського Союзу та переговорники від Європейського парламенту досягли угоди щодо створення першого в історії блоку "списку безпечних країн походження".

За попередньою угодою, на рівні ЄС визначать безпечними такі країни, як Бангладеш, Колумбію, Єгипет, Індію, Марокко, Туніс та частково визнане Косово. Це означатиме, що заявки щодо надання притулку від громадян цих країн розглядатимуться у прискореному порядку, а заявники повинні будуть довести, що не мають достатнього захисту на батьківщині.

"Щороку десятки тисяч людей прибувають до Європи та подають заявки на отримання притулку, навіть якщо вони виїжджають з безпечних країн, де зазвичай немає ризику переслідування", — пояснив Расмус Стоклунд, міністр імміграції та інтеграції Данії, яка головує в Раді ЄС.

Країни-кандидати на вступ до ЄС вважатимуться безпечними, якщо окремі обставини, як-от насильство під час збройного конфлікту, не вказуватимуть на протилежне. Виняток також стосуватиметься країн-кандидатів, проти яких запроваджені санкції через порушення основних прав та свобод. Крім того, якщо частка заявок на міжнародний захист в ЄС від громадян країни-кандидата перевищує 20%, то цю країну також можуть перестати вважати безпечною.

Угода між Радою ЄС та Європарламентом є попередньою та, перш ніж набуде чинності, має бути офіційно підтверджена обома інституціями.

Передбачається, що "список безпечних країн походження" почне застосовуватися одночасно з регламентом про процедуру надання притулку, тобто 12 червня 2026 року.