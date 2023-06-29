В ЄС пропонують створити довгостроковий Фонд оборони України для поставок зброї

Тож Європейський фонд миру для України, можливо, має стати Фондом оборони України.

Європейський фонд миру можуть перетворити на постійний інструмент для підтримки України. У Брюсселі пропонують зробити Фонд оборони України.

Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляє Yahoo.

"Ми говоримо про зобов’язання щодо безпеки. З мого боку це означає, що військова підтримка України має бути тривалою... під час війни та після війни", - сказав Боррель.

Головний дипломат Європейського союзу не виключає, що ЄС розгляне можливість перетворення Європейського фонду миру на Фонд оборони України, який буде у довгостроковій перспективі підтримувати українські війська.

"Тож Європейський фонд миру для України, можливо, має стати Фондом оборони України - треба продовжувати навчання, продовжувати модернізацію армії", - заявив Боррель.

Нагадаємо, рада закордонних справ Європейського Союзу затвердила додаткову військову допомогу Україні розміром €3,5 мільярда, яку спрямують до Європейського фонду миру.