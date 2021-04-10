В ЄС розповіли, які зміни чекають на систему надання допомоги Україні в протидії корупції
Про це повідомляє "Європейська правда".
У своєму звіті аудитори ЄС надали 7 блоків рекомендацій, які стосуються планування та надання Україні допомоги, моніторингу її ефективності.
Із шістьма з них Єврокомісія повністю погодилася, ще один (стосовно моніторингу) пообіцяла врахувати частково.
Глава групи підтримки України у Єврокомісії, заступниця генерального директорату з питань сусідства та розширення ЄК Катарина Матернова також заявила, що ЄС "безумовно" внесе зміни у роботу інституцій, які надать Києву допомогу у протидії корупції.
"Деякі рекомендації Палати ми вже, по суті, виконуємо. Наприклад - підтримуємо діджиталізацію, включаючи оцифрування реєстрів; підтримуємо незалежні журналістські розслідування тощо", - пояснила вона у коментарі ЄвроПравді.
До кінця 2022 року, відповідно до рекомендацій аудиторів ЄС, Єврокомісія та зовнішньополітична служба Євросоюзу мають:
- "розробити стратегічний документ про попередження та боротьбу з корупцією високопосадовців, включаючи захоплення держави";
- запропонувати разом з державами-членами новий санкційний формат, який вдарив би по олігархах, позбавивши їх права в’ їзду до ЄС;
- посилити підтримку журналістів-розслідувачів, а також громадянського суспільства, у тому числі у проєктах з розробки моніторингових механізмів у питаннях протидії корупції;
- запровадити чіткішу умовність програм допомоги Україні, з сильнішими антикорупційними умовами;
- в інституційній підтримці антикорупційних органів ще більше уваги приділяти питанням доброчесності (приміром, у ВРП, ВККС тощо).
Раніше речник Єврокомісії заявив, що в ЄС поки не розглядається можливість санкцій проти олігархів з України, як це рекомендувала у своєму звіті Європейська палата аудиторів.
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