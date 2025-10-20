В ЄС створять орган, що оцінюватиме моральні збитки українців і компенсацію – Шуляк

Міжнародний реєстр збитків (RD4U) поступово стає ключовим інструментом фіксації наслідків російської агресії проти України.

До кінця 2027 року в ЄС створять орган, який визначить розміри компенсацій українцям за моральні збитки, завдані їм рф в результаті збройної агресії.

Про це у колонці для Новини.LIVE повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

Зокрема, за її словами, за смерть близького члена сім’ї, сексуальне насильство, катування, позбавлення волі та навіть вимушену еміграцію. Це відбуватиметься в межах функціонування Міжнародного реєстру збитків, в який вже подано більше ніж 60 тис. заяв від постраждалих українців.

Вона зазначила, що Міжнародний реєстр збитків (RD4U) поступово стає ключовим інструментом фіксації наслідків російської агресії проти України. Станом на жовтень 2025 року, до нього подано вже понад 60 тисяч заяв, і ця цифра зростатиме, адже Реєстр розширює перелік категорій шкоди. Для людей це не лише можливість задокументувати втрати, а й перший крок до реальних компенсацій.