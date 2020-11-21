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В ЄС ведеться розробка нового екостандарту для автомобілів Євро-7: він може почати діяти у 2025 році

Поки не відомо точно, які норми будуть у Євро-7
Багато європейських автомобільних експертів вважають, що після введення нового екологічного стандарту фактично настане кінець ери двигунів внутрішнього згоряння.
В ЄС ведеться розробка нового екостандарту для автомобілів Євро-7: він може почати діяти у 2025 році Фото: з вільних джерел

У Євросоюзі зараз ведеться розробка нового екологічного стандарту для автомобілів Євро-7, очікується, що він почне діяти у 2025 році, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на autonews.

Видання зазначає, що багато європейських автомобільних експертів вважають, що після введення нового екологічного стандарту фактично настане кінець ери двигунів внутрішнього згоряння.

"Автовиробники припинять їх розробляти", - пише autonews.

Поки не відомо точно, які норми будуть у Євро-7. Передбачається, що у Euro 7A рівень викидів СО2 буде нижче на 66% порівняно з Euro 6D, викиди азоту - в 2 рази менше, а викиди твердих частинок - в 6 разів менше.

"У Euro 7B вимоги будуть ще жорсткішими. У нього рівень викидів СО2 буде нижче на 90% порівняно з Euro 6D, викиди азоту - в 6 разів менше, а викиди твердих частинок - в 10 разів менше", - пишуть у виданні.

Стандарт Euro 7А може почне діяти в Євросоюзі в 2025 році, а Euro 7B - через кілька років після Euro 7А.

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21 11 2020 16:10
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