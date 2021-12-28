НОВИНИ78 відсотків дорослого населення Європейського Союзу повністю вакциновані проти коронавірусу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В ЄС за рік вакцинували від коронавірусу 78% дорослих
Сьогодні рік тому в усій Європі стартувала вакцинація проти COVID-19. Ми пройшли довгий шлях. Понад 78 відсотків дорослих в ЄС зараз вакциновані. Ми вдячні медичним працівникам та працівникам на передовій, які берегли нас і наші громади в ці часи
Фото: Ukrinform
Про це оголосила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".
"Сьогодні рік тому в усій Європі стартувала вакцинація проти COVID-19. Ми пройшли довгий шлях. Понад 78 відсотків дорослих в ЄС зараз вакциновані. Ми вдячні медичним працівникам та працівникам на передовій, які берегли нас і наші громади в ці часи", - заявила вона у зверненні.
В останні тижні низка європейських країн поступово повертають обмеження через поширення варіанту "Омікрон", який вже став домінуючим у Португалії та Ірландії.
Франція оголосила про обмеження на три тижні, але комендантської години напередодні Нового року не буде.
У частині федеральних земель Німеччини 27 грудня почали діяти нові обмеження, зокрема, закривають низку закладів та обмежують час роботи ресторанів.
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28 12 2021 13:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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