В ЄС закликають запровадити санкції проти проросійських олігархів у Молдові та Грузії

Вторгнення росії в Україну викликало побоювання щодо втручання москви в колишні радянські республіки.

Кілька міністрів закордонних справ країн Євросоюзу закликали накласти санкції на олігархів, причетних до спроб дестабілізації в Молдові та Грузії.

Про це пише Politico.

Вторгнення росії в Україну призвело до зростання побоювань щодо втручання москви в політику сусідніх країн - особливо в Молдові, де проєвропейська президентка Мая Санду публічно викрила плани Кремля з повалення уряду.

Тим часом, два тижні тому тисячі людей вийшли на демонстрацію в Тбілісі на знак протесту проти суперечливого законопроєкту про "іноземних агентів", який, за словами президентки Грузії, був продиктований москвою.

"Ці дві країни стикаються зі спробами дестабілізації, які вимагають від нас найбільшої пильності, і було б виправдано почати розглядати можливість запровадження санкцій проти осіб, відповідальних за ці спроби", - заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна.

Її румунський та естонський колеги також закликали ЄС накласти санкції на проросійських олігархів у Молдові.

Естонський міністр Урмас Рейнсалу заявив, що ЄС "несе відповідальність за залучення і створення нового механізму санкцій проти російських агентів, проти тих олігархів у Молдові, які готують державний переворот".

Нагадаємо, Молдова готує персональні санкції щодо низки осіб у зв’язку з війною росії проти України, перші рішення можуть оголосити за кілька тижнів.