В ЄС запевнили, що готові підтримувати Україну, незважаючи на результати виборів у США

В ЄС визнають, що американці зробили свій вибір на демократичних виборах.

В Європейському Союзі не збираються зупинятися у наданні підтримки України, незалежно від того, як результати президентських виборів в США вплинуть на майбутнє.

Про це журналістам сказала голова Комітету з питань політики та безпеки ЄС Дельфін Пронк, яка приїхала до Києва з візитом на чолі делегації послів 27 країн-членів ЄС.

Зокрема, у неї запитали два питання. По-перше, чи збираються в Євросоюзі збільшувати військову підтримку України через Європейський фонд миру, якщо новообраний президент США Дональд Трамп вирішить перестати допомагати Україні та перекладе на ЄС увесь тягар відповідальності за підтримку України. І по-друге, як в ЄС збираються долати постійне блокування Угорщиною надання допомоги Україні.

"Я захочу подивитися, як ЄС підримує і продовжить підтримувати також завдяки надприбуткам з заморожених російських активів. Ми розблокували 1,4 млрд євро, які спрямовуються як пряме інвестування у ваші оборонні спроможності і були виділені у серпні. Звісно, я не буду випереджати рішення 27 держав. Це 27 держав, які ухвалюють рішення у єдності щодо нашої спільної закордонної політики та безпекової і оборонної політики. Але якщо ви подивитесь, що ми зробили у минулому, я не маю причин вважати, що ми не будемо підтримувати вас будь-якими можливими засобами і як тільки зможемо", - наголосила Пронк.