Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В ЄС запевнили, що готові підтримувати Україну, незважаючи на результати виборів у США

06 листопада 2024, 20:53
В ЄС запевнили, що готові підтримувати Україну, незважаючи на результати виборів у США
В ЄС визнають, що американці зробили свій вибір на демократичних виборах.
В Європейському Союзі не збираються зупинятися у наданні підтримки України, незалежно від того, як результати президентських виборів в США вплинуть на майбутнє.
 
Про це журналістам сказала голова Комітету з питань політики та безпеки ЄС Дельфін Пронк, яка приїхала до Києва з візитом на чолі делегації послів 27 країн-членів ЄС.
 
Зокрема, у неї запитали два питання. По-перше, чи збираються в Євросоюзі збільшувати військову підтримку України через Європейський фонд миру, якщо новообраний президент США Дональд Трамп вирішить перестати допомагати Україні та перекладе на ЄС увесь тягар відповідальності за підтримку України. І по-друге, як в ЄС збираються долати постійне блокування Угорщиною надання допомоги Україні.
 
"Я захочу подивитися, як ЄС підримує і продовжить підтримувати також завдяки надприбуткам з заморожених російських активів. Ми розблокували 1,4 млрд євро, які спрямовуються як пряме інвестування у ваші оборонні спроможності і були виділені у серпні. Звісно, я не буду випереджати рішення 27 держав. Це 27 держав, які ухвалюють рішення у єдності щодо нашої спільної закордонної політики та безпекової і оборонної політики. Але якщо ви подивитесь, що ми зробили у минулому, я не маю причин вважати, що ми не будемо підтримувати вас будь-якими можливими засобами і як тільки зможемо", - наголосила Пронк.
 
Окремо вона відзначила, що в ЄС визнають, що американці зробили свій вибір на демократичних виборах. І тепер
лідери ЄС і голови держав привітали Трампа з його переобранням на посаду президента. 
 
"Ми готові працювати з будь-яким партнером, і це наш постійний сигнал, який також готовий підтримувати Україну", - сказала Пронк. 
 
Водночас, за її словами, справи говорять гучніше за слова, оскільки ЄС виступає на стороні України з самого початку неспровокованої і повномаштабної агресивної війни росії проти України. Пронк додала:
 
"Наші лідери і голови держав ЄС об'єднаються також на цьому тижні, і я достатньо впевнена, що вони підтвердять повідомлення підтримки, що ми на вашій стороні".
 
Крім того, вона сказала, що її делегація приїхала до Києва, щоб запевнити у непохитній підтримці з боку ЄС. 
 
Пронк відзначила, що завдяки місії ЄС з військової підтримки (EUMAM) вже підготовлено майже 63 тисячі українських солдат на території країн ЄС. Вона запевнила, що в ЄС готові зробити більше для підготовки військових з України.
 
Як відомо, Комітет з питань політики та безпеки ЄС ухваляє рішення щодо військової підтримки в рамках Європейського фонду миру.

 

війна в Українієс допомогаросія окупанти

Останні матеріали

росіяни просувалися лише біля Курахового. На решті лінії фронту попри бої просувань не було – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни просувалися лише біля Курахового. На решті лінії фронту попри бої просувань не було – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 листопада 2024, 00:17
Геополітика і вибори у США 2024 року. Перемога Трампа мала б розв'язати руки Байдену – Ендрю Таннер
Політика
Геополітика і вибори у США 2024 року. Перемога Трампа мала б розв'язати руки Байдену – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 листопада 2024, 16:51
Політика
"НАТО або ядерна зброя". Чому ядерне відродження України не хоче помирати – Мар'яна Буджерин
Переклад iPress – 06 листопада 2024, 12:42
Москва намагалася просунутися. Україна здатна ефективно стримати противника біля Курахового – Ендрю Таннер
Cуспільство
Москва намагалася просунутися. Україна здатна ефективно стримати противника біля Курахового – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 листопада 2024, 00:22
В усьому винні російські шпигуни. Як просувається розслідування спроби пересилки запалювальних пристроїв літаками до США і Канади – Wall Street Journal
Політика
В усьому винні російські шпигуни. Як просувається розслідування спроби пересилки запалювальних пристроїв літаками до США і Канади – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 листопада 2024, 16:47
Незалежно від виборів у США. Понад 100 фахівців та експертів закликали Європу діяти, щоб уникнути нового Мюнхена – відкритий лист
Політика
Незалежно від виборів у США. Понад 100 фахівців та експертів закликали Європу діяти, щоб уникнути нового Мюнхена – відкритий лист
Переклад iPress – 05 листопада 2024, 12:45
Роки нерішучості США. путін на марші, хто б не переміг на виборах – Едвард Лукас
Політика
Роки нерішучості США. путін на марші, хто б не переміг на виборах – Едвард Лукас
Переклад iPress – 05 листопада 2024, 08:11
Організаційна структура ЗСУ. Україні час змінитися і навчитися на власному досвіді, що потрібно створити дивізії – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Організаційна структура ЗСУ. Україні час змінитися і навчитися на власному досвіді, що потрібно створити дивізії – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 листопада 2024, 16:35
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється