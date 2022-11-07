В ЄС заявили, що Канада не порушила санкції, віддавши турбіну для російського газопроводу

Євросоюз не бачить порушення санкцій у рішення Канади передати Німеччині відремонтовану турбіну для встановлення на російський газопровід "Північний потік-1".

Про це заявив речник Єврокомісії Тім МакФі на брифінгу у Брюсселі.

"Ми пильно слідкуємо за ситуацією і взяли до уваги, що Канада вирішила повернути цю турбіну Німеччині. Одним із виправдань було використане те, що Росія зменшить постачання газу по "Північному потоку-1". Щодо санкцій, хочу нагадати, що вони не стосуються матеріалів і технологій, пов’язаних з природнім газом", - сказав МакФі.