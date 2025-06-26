В Європі вважають, що збагачений уран Ірану залишився неушкодженим після удару США – FT

Згідно з оцінками, збагачений уран був розподілений по різних інших місцях.

Ірану нібито вдалося убезпечити свої запаси збагаченого урану. Вони не були зосереджені на об'єкті у Фордо під час удару США.

Про це повідомляє Financial Times.

Неназвані офіційні особи розповіли виданню, що про "недоторканість" іранського збагаченого урану свідчать попередні оцінки розвідувальних даних, надані європейським урядам.

За їхніми словами, розвіддані вказують, що запаси Ірану в розмірі 408 кг урану, збагаченого майже до збройового рівня, на момент атаки США минулими вихідними не перебували на об'єкті у Фордо.