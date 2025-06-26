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В Європі вважають, що збагачений уран Ірану залишився неушкодженим після удару США – FT

26 червня 2025, 20:35
В Європі вважають, що збагачений уран Ірану залишився неушкодженим після удару США – FT
Фото: DW
Згідно з оцінками, збагачений уран був розподілений по різних інших місцях.
Ірану нібито вдалося убезпечити свої запаси збагаченого урану. Вони не були зосереджені на об'єкті у Фордо під час удару США.
 
Про це повідомляє  Financial Times.
 
Неназвані офіційні особи розповіли виданню, що про "недоторканість" іранського збагаченого урану свідчать попередні оцінки розвідувальних даних, надані європейським урядам.
 
За їхніми словами, розвіддані вказують, що запаси Ірану в розмірі 408 кг урану, збагаченого майже до збройового рівня, на момент атаки США минулими вихідними не перебували на об'єкті у Фордо.
 
Ці висновки ставлять під сумнів твердження президента США Дональда Трампа про те, що бомбардування "знищило" ядерну програму Ірану.
 
Водночас співрозмовники FT уточнили, що уряди європейських країн все ще чекають повного звіту розвідки щодо масштабів шкоди, яку завдав удар США по Ірану.
 
Експерти попереджають, що якщо Тегеран зберіг запаси урану і має в своєму розпорядженні вдосконалені центрифуги на прихованих об'єктах, він досі може виробляти матеріал, що розщеплюється, для створення ядерної зброї.

 

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