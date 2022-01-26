В YouTube заявили про позитивний вплив відключення лічильника дизлайків
Про це йдеться у листі Войчицькі, опублікованому у блозі YouTube, повідомляє "Економічна правда".
"Людям не подобаються відео з багатьох причин, у тому числі з тих, які не мають нічого спільного з відео, а це означає, що це не завжди точний спосіб вибрати відео для перегляду. Ми хочемо, щоб кожен творець відчував, що може заявити про себе без переслідувань.
Тож ми експериментували над видаленням лічильника дизлайків багато місяців на мільйонах роликів. Ми не бачили суттєвої різниці у кількості переглядів залежно від того, чи відображається кількість дизлайків", - йдеться у листі.
"Але найважливіше - кількість "хейт-рейдів" зменшилася", - заявила Войчицькі.
Вона також розповіла про деякі плани платформи.
Так, в YouTube стежать за технотрендами, зокрема, NFT.
CEO компанії заявила, що криптовалюти і NFT "відкрили раніше немислимі можливості" для зміцнення взаємозвʼязку між авторами контенту та їхніми прихильниками.
"Ми завжди зосереджені на тому, щоб розширювати екосистему YouTube з метою допомогти нашим авторам отримати вигоду з технологій, що розвиваються, як-от NFT", - додала Войчицькі.
За її словами, YouTube продовжить розвивати ігрову стримінгову платформу.
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