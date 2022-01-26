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В YouTube заявили про позитивний вплив відключення лічильника дизлайків

"найважливіше - кількість "хейт-рейдів" зменшилася", - заявила Войчицькі
CEO YouTube Сьюзан Войчицькі заявила, що приховання лічильника дизлайків позитивно вплинуло на зменшення негативу, також вона розповіла про пріоритети розвитку платформи у цьому році.
В YouTube заявили про позитивний вплив відключення лічильника дизлайків Ютублого

Про це йдеться у листі Войчицькі, опублікованому у блозі YouTube, повідомляє "Економічна правда".

"Людям не подобаються відео з багатьох причин, у тому числі з тих, які не мають нічого спільного з відео, а це означає, що це не завжди точний спосіб вибрати відео для перегляду. Ми хочемо, щоб кожен творець відчував, що може заявити про себе без переслідувань.

Тож ми експериментували над видаленням лічильника дизлайків багато місяців на мільйонах роликів. Ми не бачили суттєвої різниці у кількості переглядів залежно від того, чи відображається кількість дизлайків", - йдеться у листі.

"Але найважливіше - кількість "хейт-рейдів" зменшилася", - заявила Войчицькі.

Вона також розповіла про деякі плани платформи.

Так, в YouTube стежать за технотрендами, зокрема, NFT.

CEO компанії заявила, що криптовалюти і NFT "відкрили раніше немислимі можливості" для зміцнення взаємозвʼязку між авторами контенту та їхніми прихильниками.

"Ми завжди зосереджені на тому, щоб розширювати екосистему YouTube з метою допомогти нашим авторам отримати вигоду з технологій, що розвиваються, як-от NFT", - додала Войчицькі.

За її словами, YouTube продовжить розвивати ігрову стримінгову платформу.

Нагадаємо, що у 2021 році найвисокооплачуванішим YouTube-блогером став MrBeast (справжнє ім'я Джиммі Дональдсон). Попередні три роки ютубером із найбільшим річним доходом був нині 10-річний Раян Каджі.
 
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26 01 2022 13:05
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