В ЗМІ оприлюднили прізвища росіян, проти яких ЄС введе санкції за керченську агресію
"Відповідно до інформації, якою володіє "Інтерфакс-Україна", в "списку восьми" зазначено такі прізвища: Станкевич, Шеїн, Басов, Саляєв, Шипіцин, Шатохін, Ромашкін, Щербаков. Однак встановити, ким конкретно є ці люди, складно", – повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".
Вищезазначених осіб буде додано до вже наявного списку індивідуальних санкцій, запроваджених Євросоюзом у березні 2014 року за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Рішення буде ухвалено до кінця цього тижня.
Санкції проти восьми росіян, як і проти всіх, хто фігурує в цьому списку, буде запроваджено у вигляді заборони на в'їзд і заморожування активів. Станом на сьогодні в списку перебувають 153 людини і 40 компаній, термін дії санкцій для яких спливає 15 березня. Цей пакет санкцій ЄС продовжує кожні півроку.
Нагадаємо, що Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) у середу, 6 березня 2019 року, затвердив запровадження санкцій проти росіян, яких в Євросоюзі вважають причетними до інциденту із захопленням українських суден поблизу Керченської протоки.
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