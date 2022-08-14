В ЗСУ підтвердили чергове влучання по Антонівському мосту
Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомила начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, пише Обозреватель.
Зазначимо, що сьогодні у соцмережах з'явилося відео нібито нового обстрілу Антонівського мосту у Херсоні. Українське командування підтвердило удар.
"Знову завдано удару по Антонівському мосту, щоб закріпити його статус як непроїзний", - повідомила вона.
При цьому вона зазначила, що удари ЗСУ по мостах в Херсонській області ускладнюють для окупантів перевезення важкої техніки та боєприпасів.
"Зараз ми бачимо і спостерігаємо, як керівний склад тих військових підрозділів потроху використовує ці залишки транспортних шляхів для евакуації на лівий берег (Дніпра на Херсонщині, - ред.) для того, щоб почуватися в безпеці", - додала спікер.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що майже 100% українців впевнені в перемозі у війні з рф.
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