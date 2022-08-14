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В ЗСУ підтвердили чергове влучання по Антонівському мосту

Завдяки успішним діям Збройних сил України перевезення важкої техніки окупантами на Херсонському напрямку утруднене до неможливості.
В ЗСУ підтвердили чергове влучання по Антонівському мосту Фото з відкритих джерел

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомила начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, пише Обозреватель.

Зазначимо, що сьогодні у соцмережах з'явилося відео нібито нового обстрілу Антонівського мосту у Херсоні. Українське командування підтвердило удар.

"Знову завдано удару по Антонівському мосту, щоб закріпити його статус як непроїзний", - повідомила вона.

При цьому вона зазначила, що удари ЗСУ по мостах в Херсонській області ускладнюють для окупантів перевезення важкої техніки та боєприпасів. 

"Зараз ми бачимо і спостерігаємо, як керівний склад тих військових підрозділів потроху використовує ці залишки транспортних шляхів для евакуації на лівий берег (Дніпра на Херсонщині, - ред.) для того, щоб почуватися в безпеці", - додала спікер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що  майже 100% українців впевнені в перемозі у війні з рф.

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14 08 2022 16:34
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