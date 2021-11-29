Вадим Шаблій - про можливий перехід Ярмоленка до "Дженоа": у Андрія контракт із "Вест Хемом" до літа, чом

Агент Андрія Ярмоленка Вадим Шаблій для відеожурналу Yellow прокоментував чутки про можливий перехід свого підопічного до "Дженоа".

Про це повідомляє Укрінформ.

"Наразі це чутки, ніхто не зв'язувався ні з клубом, ні з нами.

У чемпіонаті Італії Андрій 3-4 роки зможе тримати свій рівень, з Шевченком він давно знайомий, знає його вимоги. Чому б і ні?

Звісно, ​​їм багато клубів цікавляться. З боку "Вест Гем" нічого немає, у нього контракт до літа. Ми чекаємо на розвиток подій, інтересу до нього багато", - сказав Шаблій.

Нагадаємо, що колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко та клуб італійської Серії А "Дженоа" дійшли згоди.