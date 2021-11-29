СПОРТ НОВИНИАгент Андрія Ярмоленка Вадим Шаблій для відеожурналу Yellow прокоментував чутки про можливий перехід свого підопічного до "Дженоа".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вадим Шаблій - про можливий перехід Ярмоленка до "Дженоа": у Андрія контракт із "Вест Хемом" до літа, чом
Команду з Генуї тренує Андрій Шевченко
Фото: Укрінформ
Про це повідомляє Укрінформ.
"Наразі це чутки, ніхто не зв'язувався ні з клубом, ні з нами.
У чемпіонаті Італії Андрій 3-4 роки зможе тримати свій рівень, з Шевченком він давно знайомий, знає його вимоги. Чому б і ні?
Звісно, їм багато клубів цікавляться. З боку "Вест Гем" нічого немає, у нього контракт до літа. Ми чекаємо на розвиток подій, інтересу до нього багато", - сказав Шаблій.
Нагадаємо, що колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко та клуб італійської Серії А "Дженоа" дійшли згоди.
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