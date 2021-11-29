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Вадим Шаблій - про можливий перехід Ярмоленка до "Дженоа": у Андрія контракт із "Вест Хемом" до літа, чом

Команду з Генуї тренує Андрій Шевченко
Агент Андрія Ярмоленка Вадим Шаблій для відеожурналу Yellow прокоментував чутки про можливий перехід свого підопічного до "Дженоа".
Вадим Шаблій - про можливий перехід Ярмоленка до "Дженоа": у Андрія контракт із "Вест Хемом" до літа, чом Фото: Укрінформ

Про це повідомляє Укрінформ. 

"Наразі це чутки, ніхто не зв'язувався ні з клубом, ні з нами.

У чемпіонаті Італії Андрій 3-4 роки зможе тримати свій рівень, з Шевченком він давно знайомий, знає його вимоги. Чому б і ні?

Звісно, ​​їм багато клубів цікавляться. З боку "Вест Гем" нічого немає, у нього контракт до літа. Ми чекаємо на розвиток подій, інтересу до нього багато", - сказав Шаблій.

Нагадаємо, що колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко та клуб італійської Серії А "Дженоа" дійшли згоди.

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29 11 2021 16:11
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