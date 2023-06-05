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"Вагнер" вступив у бій із російською армією під час відступу з Бахмута – Прігожин

05 червня 2023, 11:10
Глава ПВК Євгєній Прігожин заявив, що його найманці ще 17 травня під час відступу з Бахмута вступили в бій з регулярною армією рф через те, що та мінувала шляхи відходу.

Про це написала пресслужба Прігожина в Telegram-каналі.

У повідомленні йдеться про те, що вагнерівці помітили поблизу селищ Опитне та Озарянівка неподалік Бахмута "групи Міноборони" росії, які мінували дороги в тиловій зоні найманців Прігожина. Туди висунулися сапери від ПВК, виявили міни і почали розмінування. Проте пізніше були змушені припинити роботи через те, що по ним відкрили вогонь зі стрілкової зброї "з боку позицій Міноборони" росії.

Прігожин заявив, що російські солдати влучили у двигун вантажівки Урал, чим вивели її з ладу.

За його словами, вагнерівці вилізли з транспорту і розосередившись, вжили заходів у відповідь щодо усунення небезпеки та затримання.

У дописі зазначається, що серед затриманих військовослужбовців є командир 72-ї окремої мотострілецької бригади, підполковник, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Пресслужба Прігожина опублікувала його допит. На відео він заявляє, що обстріляв машину через особисту неприязнь до ПВК "Вагнер".
ПВК Вагнервагнерпрігожин

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