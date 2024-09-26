ВАКС стягнув на користь України активи російського олігарха Усманова на понад 2 млрд гривень

Алішер Усманов – один із найвпливовіших бізнесменів росії, засновник Групи USM.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) стягнув на користь України активи російського олігарха Алішера Усманова на понад 2 млрд грн.

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Інна Богатих.

“Міністерство юстиції України здобуло перемогу у ВАКС: активи Усманова на понад 2 млрд грн стягнуто на користь держави!” – написала Богатих.

Вона повідомила, що 25 вересня ВАКС задовольнив позов Міністерства юстиції до російського олігарха Алішера Усманова та його бізнес-партнерів родини Скоч та Стрешинського, постановивши стягнути їх активи на користь держави.