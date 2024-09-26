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ВАКС стягнув на користь України активи російського олігарха Усманова на понад 2 млрд гривень

26 вересня 2024, 16:35
ВАКС стягнув на користь України активи російського олігарха Усманова на понад 2 млрд гривень
Алішер Усманов. Фото: olligator.ru
Алішер Усманов – один із найвпливовіших бізнесменів росії, засновник Групи USM.
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) стягнув на користь України активи російського олігарха Алішера Усманова на понад 2 млрд грн. 
 
Про це повідомила заступниця міністра юстиції Інна Богатих.
 
Міністерство юстиції України здобуло перемогу у ВАКС: активи Усманова на понад 2 млрд грн стягнуто на користь держави!” – написала Богатих.
 
Вона повідомила, що 25 вересня ВАКС задовольнив позов Міністерства юстиції до російського олігарха Алішера Усманова та його бізнес-партнерів родини Скоч та Стрешинського, постановивши стягнути їх активи на користь держави.
 
Алішер Усманов – один із найвпливовіших бізнесменів росії, засновник Групи USM. Спільно з партнерами Скочем А.В., Скочем В.М., Скоч В.А. та Стершинським В.Я., Усманов має вирішальний вплив на діяльність стратегічних галузей російської економіки: металургію, гірничодобувну промисловість, телекомунікаційний сектор та цифрові технології.
 
У дохід держави було стягнуто: 
 
залізорудну продукцію обсягом понад 165 тисяч тонн (орієнтовна вартість – понад 2 млрд грн); 
100% статутного капіталу ТОВ "Петер-Сервіс Україна" – IT-компанії, яка раніше була під контролем Усманова.
 
Триває строк на апеляцію. Докладемо всіх зусиль, щоб втримати рішення 1-ї інстанції в силі”, – додала Богатих. 

 

ВАКСвійна в Україніросія окупанти

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