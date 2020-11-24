ПОЛІТИКА НОВИНИВищий антикорупційний суд закрив ще два кримінальні провадження у зв'язку з визнанням Конституційним Судом України неконституційною кримінальної відповідальності за недостовірне декларування - стосовно екс-міністра енергетики Ігоря Насалика та судді Вищого адмінсуду Олега Голяшкіна.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ВАКС закрив ще дві справи про недостовірне декларування у зв'язку з рішенням КС
Фото: ssu.gov.ua
"Обидві ці справи було закрито сьогодні", - сказали агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі ВАКС, зазначивши, що закриття справ пов'язане з визнанням КС неконституційною кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.
Також у прес-службі суду додали, що Насалик "заперечував проти закриття справи, оскільки був упевнений, що зможе довести свою невинуватість".
Раніше ВАКС на виконання рішення КС закрив дві кримінальні справи стосовно мера Одеси Геннадія Труханова за недостовірне декларування.
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