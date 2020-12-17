Вакцинацію від COVID-19 в Україні проводитимуть у декілька етапів - міністр охорони здоров'я

Вакцинація відбуватиметься на базі кабінетів щеплень, в Україні станом на грудень їх 11,346 тис.

Вакцинація буде відбуватися у три етапи: на першрму етапі прийматимуть участь медпрацівники, військовослужбоовці ООС, працівники соцсфери, тощо; на другому етапі - люди віком старше 60 років, на третьому - люди від 17 до 59, які належать до груп ризику.

Вакцинацію від COVID-19 в Україні проводитимуть у декілька етапів для різних груп населення, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час прес-брифінгу в Києві у п'ятницю, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Ми закінчуємо розробку Національного плану впровадження вакцинації від COVID-19 на території України. Гадаю, що в п'ятницю зможу його підписати та затвердити відповідним наказом. Ми чітко пропрацювали всі етапи проведення вакцинації", - сказав він.

За словами міністра, на першому етапі, коли буде низький доступ до вакцини і кількість вакцин не перевищуватиме 10% від загальної кількості населення, заплановано охопити щонайменше 700 тис. осіб: медпрацівників, військовослужбовців ООС, працівників соцсфери, працівників інтернатів, будинків для людей похилого віку.

На другому етапі вакциною забезпечать людей віком старше 60 років, працівників навчальних закладів, працівників структур, які гарантують безпеку держави, зокрема ДСНС, Нацполіції тощо.

На третьому - людей від 17 до 59 років, які належать до груп медичного ризику, інші категорії населення та професійних груп, які мають ризик захворюваності.

Планується також передбачити проведення вакцинації для громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Вакцинація відбуватиметься на базі кабінетів щеплень, в Україні станом на грудень їх 11,346 тис.

"Ми плануємо створити мобільні бригади з імунізації за умови забезпечення всіма необхідними засобами для здійснення вакцинації. Мобільні бригади у всіх регіонах будуть здатні здійснювати до 190 тис. щеплень на тиждень. Також планується проводити щеплення через мережу сімейних лікарів (23,795 тис. лікарів "первинки"). Крім того, ми розглядаємо шляхи створення тимчасових центрів вакцинації", - повідомив Степанов, додавши, що у такий спосіб Україна зможе робити понад 2 млн щеплень на тиждень.

Крім цього, міністр зазначив, що МОЗ спільно з Мінцифри опрацьовують варіант створення відповідної електронної платформи щодо реєстрації громадян для вакцинації. "Ми також використовуватимемо запис телефоном через сімейних лікарів", - додав він.

Водночас Степанов наголосив, що коштів, закладених у бюджеті 2021 року, недостатньо для закупівлі вакцин.

"Ми провели детальний розрахунок суми, яку необхідно було закласти в бюджет - 15,1 млрд грн. Але в бюджеті 2021 року на вакцинацію виділено 2,6 млрд грн. Ми розуміємо, що цієї суми буде недостатньо. Наразі в екстреному порядку МОЗ шукає кошти на закупівлю вакцин. Ми провели відповідні розрахунки, що ми можемо заощадити, провели консультації з урядом і дійшли до того, що можемо акумулювати до 2,3 млрд грн. Наша позиція - вакцинувати всіх громадян, але насамперед вакцинуватимуть групи ризику", - сказав він.

Міністерство охорони здоров'я України планує провести першу вакцинацію від COVID-19 у лютому 2021 року, воно веде переговори з компаніями-виробниками вакцин від COVID-19. Крім того, Україна отримала від COVAX (Глобальний фонд доступу до вакцин проти COVID-19) офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19 і очікує постачання наприкінці першого - початку другого кварталу 2021 року.

Нагадаємо, що безоплатно від COVID-19 вакцинують близько 21 млн українців із груп ризику