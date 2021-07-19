Вартість квадратного метра в новобудовах в Україні зросла на 20% від початку року - FIMA

Лише 15,4% опитаних зазначили, що вартість житла значно не змінилася

Відповідно до проведеного FIMA опитування, про зростання вартості квадратного метра на 10-20% повідомили 76,9% респондентів, про зростання більше ніж на 20% - 7,7%.

Вартість квадратного метра житла в новобудовах в Україні в січні-червні 2021 року зросла на 10-20% залежно від ступеня готовності об'єкта й регіону, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" генеральний директор Асоціації з управління фінансами та інвестиціями (FIMA) Вікторія Волковська.

"Ми проаналізували десятки об'єктів житла в усій Україні, які працюють із фондами фінансування будівництва. Переважна більшість говорить про зростання вартості квадратного метра. При цьому ми маємо ситуацію, коли собівартість житла зростає швидше, ніж ціна", - сказала вона.

Відповідно до проведеного FIMA опитування, про зростання вартості квадратного метра на 10-20% повідомили 76,9% респондентів, про зростання більше ніж на 20% - 7,7%. Лише 15,4% опитаних зазначили, що вартість житла значно не змінилася.

Крім того, лише 10% респондентів повідомили про зниження обсягів будівельних робіт, тоді як 40% повідомили про їх зростання більше ніж на 20%, 10% - про 20-відсоткове зростання, 20% - про 10-відсоткове.

Дослідження FIMA базується на онлайн-опитуванні керівників фондів фінансування будівництва (ФФБ), проведеного за підсумками роботи в першому півріччі 2021 року.

Асоціацію з управління фінансами та інвестиціями (FIMA) створено у травні 2020 року в зв'язку з набуттям чинності закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення функцій державного управління ринків фінансових послуг". Об'єднує 41 фінкомпанію-керуючого фондів ФФБ у Києві, Львові, Одесі, Дніпропетровську та Харкові.

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