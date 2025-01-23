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ПОЛІТИКА

Вартість транспортування російської нафти до Китаю зросла майже в п'ять разів після санкцій США

23 січня 2025, 13:15
Вартість транспортування російської нафти до Китаю зросла майже в п'ять разів після санкцій США
Китайські порти стали з обережністю ставитися до роботи з танкерами, що потрапили під санкції.

Плата за транспортування російської нафти марки ESPO до Китаю ще більше зросла і наразі майже в 5 разів вища, ніж до запровадження санкцій США проти нафтової промисловості рф на початку січня.

Про це пише Bloomberg.

Так вартість транспортування нафти з російського тихоокеанського порту Козьмино на східному узбережжі до Китаю цього тижня досягла $7 млн. 

При цьому на минулому тижні вона складала $5,5 млн, а до введення санкцій США — $1,5 млн.

"Китайські порти стали з обережністю ставитися до роботи з танкерами, що потрапили під санкції, що підірвало торгівлю нафтою марки ESPO, оскільки багато суден, що курсують цим маршрутом, були внесені до чорного списку", — йдеться в публікації. — "Це спонукало інші судна, які раніше обслуговували західні порти росії, передислокуватися на схід для перевезення нафти до Китаю".

ESPO — марка сибірської нафти, що постачається трубопроводом Східний Сибір — Тихий океан

США запровадили масштабні санкції проти ключової російської галузі для фінансування війни в Україні - нафтової. Вони поширились на найбільші російські нафтовидобувні компанії: Газпромнефть і Сургутнефтегаз, страхові компанії, постачальників послуг у нафтогазовій галузі, російських посадовців, а також на 183 судна так званого «тіньового» флоту, які доставляли російську нафту.

СШАКитайсанкціі проти росіїнафта рф

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