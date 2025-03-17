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Вашингтон і москва обговорять ЗАЕС і порти у Чорному морі

17 березня 2025, 12:03
Вашингтон і москва обговорять ЗАЕС і порти у Чорному морі
Колаж zn.ua
Також сторони обговорюють технічні нюанси щодо території.

США і росія в рамках переговорів про закінчення російсько-української війни обговорюють доступ до портів у Чорному морі і питання, пов'язані із Запорізькою атомною електростанцією.

Про це в ефірі каналу CBS News сказав спеціальний представник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф.

Окрім припинення вогню і мирної угоди, москва і Вашингтон обговорюють технічні нюанси щодо території. 

За словами Віткоффа, умови на полі бою різні і це складна ситуація, але ніхто не розводить руками.

"Ми повинні це обговорити. Є регіони, на яких, як ми всі знаємо, зосереджена увага росіян. Є ядерний реактор, який постачає досить багато електроенергії в Україну. З цим треба розібратися. Є доступ до портів. Існує угода про потенціал Чорного моря, існує дуже багато елементів", - додав Віткофф.

Віткофф також зазначив, що обоє лідерів мають справжні стосунки з першого терміну президента Трампа. 

"І я думаю, що це буде дуже позитивна і конструктивна розмова між двома чоловіками, між двома президентами", - сказав спецпредставнкик. 

Дипломат вважає, що Трамп - це той, хто приймає остаточні рішення», а путін приймає остаточні рішення для рф. 

"Я думаю, що це дуже позитивний знак, що вони в якийсь момент поговорять. Я думаю, що це свідчить про те, що є позитивний імпульс, що є прагнення з боку обох країн, і, до речі, це стосується і України, досягти тут довгострокового, міцного миру", - констатував Віткофф.

Ймовірно, вже завтра може відбутись розмова між лідерами США і росії. 

Ми писали, що Трамп розказав, коли поговорить з путіним

 
РосіяСШАпереговори

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