Вашингтон і москва розглядають Арктику як місце для економічного співробітництва – Bloomberg

Арктика давно привертає увагу низки країн.

США і росія обговорюють ймовірну економічну співпрацю в Арктиці та розвідку природних ресурсів і використання нових торговельних шляхів.

Про це повідомляє агенція Bloomberg, посилачиюсь на анонімні джерела в уряді.

Видання зазначає, що американські та російські офіційні особи розглядають Арктику як перспективний регіон для економічної взаємодії.

"Обидві сторони дали зрозуміти, що вони відкриті для співпраці, що викликає занепокоєння європейських союзників і союзників по НАТО, які прагнуть ізолювати москву з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну три роки тому", - пишуть журналісти.

Арктика привертає увагу низки країн, адже танення льоду через зміну клімату відкриває нові судноплавні маршрути і доступ до потенційних покладів корисних копалин.

Голова фонду прямих інвестицій рф Кирило Дмитрієв після переговорів 18 лютого між представниками рф і США у Саудівській Аравії заявив, що співпраця над енергетичними проєктами в Арктиці є однією з "конкретних сфер співробітництва", які вони обговорювали.

Раніше ми писали, що намір Трампа контролювати Гренландію може зіграти на руку росії.