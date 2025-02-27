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Вашингтон і москва розглядають Арктику як місце для економічного співробітництва – Bloomberg

27 лютого 2025, 07:30
Вашингтон і москва розглядають Арктику як місце для економічного співробітництва – Bloomberg
Фото: Ian Joughin
Арктика давно привертає увагу низки країн.

США і росія обговорюють ймовірну економічну співпрацю в Арктиці та розвідку природних ресурсів і використання нових торговельних шляхів.

Про це повідомляє агенція Bloomberg, посилачиюсь на анонімні джерела в уряді. 

Видання зазначає, що американські та російські офіційні особи розглядають Арктику як перспективний регіон для економічної взаємодії. 

"Обидві сторони дали зрозуміти, що вони відкриті для співпраці, що викликає занепокоєння європейських союзників і союзників по НАТО, які прагнуть ізолювати москву з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну три роки тому", - пишуть журналісти. 

Арктика привертає увагу низки країн, адже танення льоду через зміну клімату відкриває нові судноплавні маршрути і доступ до потенційних покладів корисних копалин. 

Голова фонду прямих інвестицій рф Кирило Дмитрієв після переговорів 18 лютого між представниками рф і США у Саудівській Аравії заявив, що співпраця над енергетичними проєктами в Арктиці є однією з "конкретних сфер співробітництва", які вони обговорювали.

Раніше ми писали, що намір Трампа контролювати Гренландію може зіграти на руку росії.

 

СШАРосіяАрктика

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