Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Вашингтон прискорює постачання озброєнь Україні для використання $7,1 млрд до січня

15 листопада 2024, 08:19
Вашингтон прискорює постачання озброєнь Україні для використання $7,1 млрд до січня
Пентагон активно поповнює власні запаси зброї, щоб не знизити обороноздатність Сполучених Штатів.

США планують майже щотижня відправляти Україні партії озброєння, щоб встигнути використати залишок $7,1 млрд до завершення каденції чинного президента Джо Байдена.

Про це під час брифінгу сказала заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

"Це зобовʼязання, яке взяв на себе президент, і тому департамент продовжує виконувати це зобовʼязання, відправляючи пакети в Україну майже щотижня", — наголосила вона.

Сінгх додала, що Пентагон активно поповнює власні запаси зброї, щоб не знизити обороноздатність Сполучених Штатів.

Відповідаючи на запитання, чи встигнуть Штати доставити все заплановане озброєння до 20 січня, на коли призначена інавгурація Дональда Трампа, чиновниця відповіла, що це залежить від виду озброєння.

"Деякі системи можуть бути доставлені в Україну дуже швидко, і ви бачили, що це відбувається протягом кількох днів або тижнів. Іноді потрібно більше часу, щоб те, що є в наявності, потрапило в Україну, і це може бути довше, ніж тижні, а може бути й місяці. Ви також повинні памʼятати, що у нас є пакети USAID, які ми оголосили. Деякі з них, знаєте, можуть тривати роками", — відповіла вона.

СШАзброяПентагондопомога Україні

Останні матеріали

Виборці Трампа підпорядкували cебе та Америку путіну. А отже і Сі Цзіньпіню – Тімоті Снайдер
Політика
Виборці Трампа підпорядкували cебе та Америку путіну. А отже і Сі Цзіньпіню – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 14 листопада 2024, 21:44
росіяни прорвались до Куп’янська і закріпилися поблизу. Вони продовжують наступати в районі Курахового – Том Купер
Політика
росіяни прорвались до Куп’янська і закріпилися поблизу. Вони продовжують наступати в районі Курахового – Том Купер
Переклад iPress – 14 листопада 2024, 20:04
російська агентка на чолі американської розвідки. США перетворюються на бананову республіку?
Політика
російська агентка на чолі американської розвідки. США перетворюються на бананову республіку?
Переклад iPress – 14 листопада 2024, 16:41
Ситуація погіршиться, перш ніж покращиться. Геополітика в часи другого пришестя Трампа – Ендрю Таннер
Політика
Ситуація погіршиться, перш ніж покращиться. Геополітика в часи другого пришестя Трампа – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 14 листопада 2024, 12:49
Німцям набридло чути, як росіяни обстрілюють мирне населення в Україні. Своєю чергою окупанти продовжують розвивати мікроуспіхи на Курахівському напрямку – Том Купер
Політика
Німцям набридло чути, як росіяни обстрілюють мирне населення в Україні. Своєю чергою окупанти продовжують розвивати мікроуспіхи на Курахівському напрямку – Том Купер
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 22:12
путін не воює за землю в Україні. Байден має кілька тижнів, щоб надати українцям ресурси, необхідні для боротьби – Енн Епплбом
Політика
путін не воює за землю в Україні. Байден має кілька тижнів, щоб надати українцям ресурси, необхідні для боротьби – Енн Епплбом
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 16:39
Мирний план для України? Стратегія Заходу щодо України більше не є провальною – Мік Раян
Політика
Мирний план для України? Стратегія Заходу щодо України більше не є провальною – Мік Раян
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 12:34
Війна в Україні. Ендшпіль у полі зору – Ендрю Таннер
Політика
Війна в Україні. Ендшпіль у полі зору – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 01:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється