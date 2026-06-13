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Вашингтон скорочує сили, які можуть бути перекинуті до Європи у разі війни – Bloomberg

13 червня 2026, 15:24
Вашингтон скорочує сили, які можуть бути перекинуті до Європи у разі війни – Bloomberg
Фото: imago
Точних термінів скорочення не оголошено, однак очікується, що це відбудеться найближчим часом.

Європа готується до різкого скорочення військових ресурсів, які США могли б відправити на допомогу континенту в разі війни чи кризи.

Про це повідомляє Bloomberg.

Протягом останніх тижнів на засіданнях у штабах НАТО США оприлюднили плани щодо значного скорочення свого внеску в модель сил Альянсу, яка визначає, яке американське обладнання буде відправлене до Європи в разі потреби.

Плани включають скорочення на 30% стратегічних бомбардувальників, яких європейські країни не мають, від 75% до 100% розвідувальних та ударних безпілотників, близько 50% військово-морських суден і третини винищувачів.

Ця тема вже обговорювалася на зустрічі міністрів оборони країн E5, тобто Польщі, Німеччини, Франції, Італії та Великої Британії, у п'ятницю, 12 червня. Основна увага приділялася тому, як досягти військових цілей за допомогою наявного озброєння без підтримки США.

Точних термінів скорочення не оголошено, однак очікується, що це відбудеться найближчим часом.

Нагадаємо, США планують значно скоротити кількість літаків і військових кораблів, що надаються для операцій НАТО в Європі.

Заплановане скорочення включає зменшення кількості винищувачів F-16 і F-15E з приблизно 150 до 100, скорочення літаків морської розвідки з 26 до 15 та відмову від усіх восьми літаків-заправників. 

СШАНАТОЄвросоюз

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