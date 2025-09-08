Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Вашингтон вимагає від ЄС відмовитись від російської нафти та газу для нових санкцій

08 вересня 2025, 17:11
Фото: АР
Адже це стане ключовою умовою для посилення санкцій проти москви та зменшення фінансування війни в Україні.

Європейські країни повинні припинити закуповувати російську нафту та газ, якщо хочуть, щоб Вашингтон підтримав посилення санкцій проти москви. 

Про це заявив міністр енергетики США Кріс Райт в інтерв’ю газеті Financial Times.

За його словами, доходи від експорту енергоресурсів дають Росії змогу фінансувати військову агресію проти України.

"Якби європейці провели чітку межу і сказали: "Ми більше не купуватимемо російський газ і нафту”, чи матиме це вплив на те, що США будуть впроваджувати санкції більш агресивно? Безумовно", - зазначив Райт.

Він додав, що Європа може замінити російське паливо американським скрапленим природним газом, бензином та іншими енергоносіями.

Райт нагадав, що в рамках угоди з Вашингтоном Євросоюз взяв зобов’язання закупити американські енергоресурси на суму 750 млрд доларів до кінця 2028 року. США вважають цей сценарій економічно вигідним для європейських країн.

"Вам потрібні надійні постачальники енергії - ваші союзники, а не вороги. Головна мета адміністрації Трампа, і, на мою думку, ЄС покласти край російсько-українській війні", - заявив міністр.

 
СШАЄвросоюз

