Вашингтон вимагає від ЄС відмовитись від російської нафти та газу для нових санкцій
Європейські країни повинні припинити закуповувати російську нафту та газ, якщо хочуть, щоб Вашингтон підтримав посилення санкцій проти москви.
Про це заявив міністр енергетики США Кріс Райт в інтерв’ю газеті Financial Times.
За його словами, доходи від експорту енергоресурсів дають Росії змогу фінансувати військову агресію проти України.
"Якби європейці провели чітку межу і сказали: "Ми більше не купуватимемо російський газ і нафту”, чи матиме це вплив на те, що США будуть впроваджувати санкції більш агресивно? Безумовно", - зазначив Райт.
Він додав, що Європа може замінити російське паливо американським скрапленим природним газом, бензином та іншими енергоносіями.
Райт нагадав, що в рамках угоди з Вашингтоном Євросоюз взяв зобов’язання закупити американські енергоресурси на суму 750 млрд доларів до кінця 2028 року. США вважають цей сценарій економічно вигідним для європейських країн.
"Вам потрібні надійні постачальники енергії - ваші союзники, а не вороги. Головна мета адміністрації Трампа, і, на мою думку, ЄС покласти край російсько-українській війні", - заявив міністр.