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Ватажки "/ДНР" просять Путіна визнати незалежність їхніх "республік"

Ватажки сепаратистів "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник закликали президента Росії Владіміра Путіна визнати незалежність псевдореспублік.
Ватажки "/ДНР" просять Путіна визнати незалежність їхніх "республік" Фото: Економічна правда
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на заяви Пушиліна і Пасічника.
 
Зазначається, що вони обидва попросили російське керівництво розглянути можливість укласти з їхніми регіонами договори про дружбу і співробітництво, включно із взаємодією в оборонній сфері.
 
Як повідомлялося, Державна дума РФ раніше проголосувала за те, щоб надіслати звернення російському лідеру Владіміру Путіну з проханням визнати так звані "Л/ДНР". У Кремлі заявили, що визнання незаконних формувань, так званих «Л/ДНР», не корелюється з Мінськими домовленостями.
 
У МЗС України заявили, що Москва нестиме повну відповідальність за руйнування Мінських домовленостей і процес мирного врегулювання збройного конфлікту на сході України у разі визнання цих незаконних утворень.
 
З 17-18 лютого почалося загострення ситуації на сході України. У п'ятницю керівництвом маріонеткових "республік" ОРДЛО було заявлено про початок евакуації жінок, дітей, людей похилого віку насамперед з населених пунктів лінії розмежування через нібито наступ ЗСУ. У суботу в "ЛНР" і "ДНР" була оголошена загальна мобілізація чоловіків.
 
Зі свого боку, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей, підкресливши, що Україна не проводить ніяких наступальних операцій на сході України, і закликав не вірити брехні окупантів.
 
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21 02 2022 16:18
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