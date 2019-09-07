Ватажок "ЛНР" попередив Зеленського, що розцінить ремонт мосту в Станиці Луганській як "акт агресії"
"Будь-які односторонні дії України на території "ЛНР", частиною якої, нагадую, є і Станичний міст, будуть сприйматися як черговий акт агресії. Ви хочете зірвати розведення сил, вкрасти грошей на будівництві і не так сильно втратити рейтинг?", - написав Пасічник у відповідь на повідомлення президента Володимира Зеленського.
Нагадаємо, що 30 червня в районі Станиці Луганській завершилося розведення сил ООС і бойовиків.
8 липня, президент України Володимир Зеленський пообіцяв почати будівництво моста у Станиці Луганській через вісім днів, навіть якщо бойовики не виконають свою частину угоди. Президент наголосив, що роботами будуть займатися цивільні особи, а не військові.
Міст у Станиці Луганській був зруйнований в 2014 році. Він відіграє важливу роль для місцевих жителів, так як там знаходиться єдиний пункт пропуску між підконтрольними і непідконтрольними українському уряду територіями в Луганській області. Україна неодноразово висловлювала готовність відремонтувати міст в односторонньому порядку, проте Росія ігнорувала це.
У березні 2019 Євген Марчук, який представляв Україну в контактній групі по Донбасу, заявив, що міст не ремонтують, бо Росія хоче, щоб він витримував танки.
Україна кілька разів намагалася направити робітників для ремонту моста, але проросійські бойовики його зривали.
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