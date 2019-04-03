Ватикан відкриє свої архіви у відповідь на звинувачення в бездіяльності під час Голокосту
Як повідомив Папа Франциск, Ватикан відкриє архіви Пія XII, який був понтифіком під час війни, в березні 2020 року. Він вважає, що багато хто відноситься з "деяким упередженням і перебільшенням" до рішень Пія XII, повідомляє BBC.
Франциск зазначив, що документи дозволять глибше оцінити персону Папи і його "непрості" рішення, які він приймав під час війни.
Єврейські громади, які критикують Римо-католицьку церкву за дії під час Голокосту, вже привітали це рішення Ватикану.
Пія XII критикують за те, що він публічно не засуджував убивства євреїв. Водночас у Ватикані стверджують, що церква негласно допомагала євреям і врятувала тисячі життів, але публічно не говорила про свою позицію, аби не нашкодити католикам, що проживали на окупованих нацистами територіях.
Згідно з правилами Ватикану, архіви Папи відкривають через 70 років після його смерті. Пій XII помер у 1958 році.
Нагадаємо, що глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан в ефірі каналу BFM TV засудив поправки до польського закону про Інститут національної пам'яті.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює""Після року реабілітації я шукав роботу. Намагався повернутися до спокійного життя. Роботу складно було знайти, бо у багатьох роботодавців такі погляди, мовляв АТОшники отримували травми і тепер непередбачувані. До того ж, учасникам бойових дій потрібно щопівроку проходити реабілітацію, а такого брати на роботу не кожен захоче"
- Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print isn't dead"Мистецтво, архітектура, дизайн, живопис та навіть вино - усе має в собі естетичний присмак. Вишукано, легко та водночас фахово про це розповідає нове українськомовне видання [esthète] - чтиво для прихильників "чистого мистецтва"