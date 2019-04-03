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Ватикан відкриє свої архіви у відповідь на звинувачення в бездіяльності під час Голокосту

Документи дозволять глибше оцінити персону Папи і його "непрості" рішення, які він приймав під час війни
Римо-католицька церква достроково відкриє архіви періоду Другої Світової війни через звинувачення в бездіяльності під час Голокосту.
Ватикан відкриє свої архіви у відповідь на звинувачення в бездіяльності під час Голокосту Фото:i.lb.ua

Як повідомив Папа Франциск, Ватикан відкриє архіви Пія XII, який був понтифіком під час війни, в березні 2020 року. Він вважає, що багато хто відноситься з "деяким упередженням і перебільшенням" до рішень Пія XII, повідомляє BBC.

Франциск зазначив, що документи дозволять глибше оцінити персону Папи і його "непрості" рішення, які він приймав під час війни.

Єврейські громади, які критикують Римо-католицьку церкву за дії під час Голокосту, вже привітали це рішення Ватикану.

Пія XII критикують за те, що він публічно не засуджував убивства євреїв. Водночас у Ватикані стверджують, що церква негласно допомагала євреям і врятувала тисячі життів, але публічно не говорила про свою позицію, аби не нашкодити католикам, що проживали на окупованих нацистами територіях.

Згідно з правилами Ватикану, архіви Папи відкривають через 70 років після його смерті. Пій XII помер у 1958 році.

Нагадаємо, що глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан в ефірі каналу BFM TV засудив поправки до польського закону про Інститут національної пам'яті.

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04 03 2019 23:59
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