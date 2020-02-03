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Ватикан вперше відкриє архівні документи Папи Пія XII, який очолював церкву під час Другої світової війни

"Церква не боїться історії"
У Ватикані відкриють 2 березня архівні документи часів Папи Пія XII, який очолював католицьку церкву з 1939 до 1958 року. Його звинувачують у нібито замовчуванні подій Голокосту.
Ватикан вперше відкриє архівні документи Папи Пія XII, який очолював церкву під час Другої світової війни Print Screen

Про це повідомляє BBC, повідомляє "Громадське".

Рік тому Папа Франциск вирішив відкрити архіви Папи Пія XII 2 березня 2020 року.

"Церква не боїться історії", - сказав Папа Римський.

Префект Ватиканського секретного архіву Серджіо Паґано заявив, що документи Другої світової війни складають з мільйонів сторінок. Документи поділені на 121 розділ відповідно до тем.

За словами Паґано, роботу з документами Папи Пія XII забронювали вже на рік вперед. Зокрема з документами працюватимуть меморіальний музей Голокосту у Вашингтоні та німецький історик Губерт Вольф.

Як пише видання, у 1920-ті кардинал Евгеніо Пачеллі (до того як стати Папою Римським) був свідком того, як зростає нацизм. Зазначається, що Папі Римському надсилали повідомлення про нацистські табори. Водночас раніше історики не бачили жодної відповіді на ці листи самого Папи Пія XII.

Ватикан відкидає усі звинувачення щодо Папи Пія XII. Там заявляють, що очільник церкви «працював за лаштунками, щоб врятувати євреїв».

Крім того, науковців цікавить, хто стояв за "щурячими стежками" - таємні маршрути втечі нацистських військових злочинців. Вважається, що певний католицький священнослужитель допомагав нацистам втекти з Європи до Південної Америки після закінчення війни.

Нагадаємо, що Папа Римський вперше призначив жінку на посаду в Державний секретаріат Ватикану

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02 03 2020 14:35
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