Ватикан вперше відкриє архівні документи Папи Пія XII, який очолював церкву під час Другої світової війни
Про це повідомляє BBC, повідомляє "Громадське".
Рік тому Папа Франциск вирішив відкрити архіви Папи Пія XII 2 березня 2020 року.
"Церква не боїться історії", - сказав Папа Римський.
Префект Ватиканського секретного архіву Серджіо Паґано заявив, що документи Другої світової війни складають з мільйонів сторінок. Документи поділені на 121 розділ відповідно до тем.
За словами Паґано, роботу з документами Папи Пія XII забронювали вже на рік вперед. Зокрема з документами працюватимуть меморіальний музей Голокосту у Вашингтоні та німецький історик Губерт Вольф.
Як пише видання, у 1920-ті кардинал Евгеніо Пачеллі (до того як стати Папою Римським) був свідком того, як зростає нацизм. Зазначається, що Папі Римському надсилали повідомлення про нацистські табори. Водночас раніше історики не бачили жодної відповіді на ці листи самого Папи Пія XII.
Ватикан відкидає усі звинувачення щодо Папи Пія XII. Там заявляють, що очільник церкви «працював за лаштунками, щоб врятувати євреїв».
Крім того, науковців цікавить, хто стояв за "щурячими стежками" - таємні маршрути втечі нацистських військових злочинців. Вважається, що певний католицький священнослужитель допомагав нацистам втекти з Європи до Південної Америки після закінчення війни.
Нагадаємо, що Папа Римський вперше призначив жінку на посаду в Державний секретаріат Ватикану
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків