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ПОЛІТИКА

Важлива фігура у військовій підтримці України залишила Пентагон

07 січня 2025, 20:12
Важлива фігура у військовій підтримці України залишила Пентагон
Фото: afp.com
Купер, яка пропрацювала в Пентагоні понад 20 років, відігравала важливу роль у координації масових поставок американської військової допомоги Україні з моменту повномасштабного вторгнення росії у 2022 році.

Заступниця помічника міністра оборони США у справах росії, України та Євразії Лора Купер, яка відігравала провідну роль в координації американської військової допомоги Києву, пішла з посади на початку 2025 року.

Про це повідомляє Politico.

Купер, яка пропрацювала в Пентагоні понад 20 років, відігравала важливу роль у координації масових поставок американської військової допомоги Україні з моменту повномасштабного вторгнення росії у 2022 році.

На останній посаді в Міноборони США Купер налагодила відносини з багатьма представниками українського уряду, а в Києві її вважають "чесним посередником у переговорах", пише Politico.

Вперше про Купер ЗМІ почали писати у 2019 році, коли її викликали до Конгресу для свідчень щодо спроб тодішнього президента Дональда Трампа чинити тиск на Україну з метою розслідування діяльності Джо Байдена.

Її свідчення зводилися до обговорення затримки з наданням Україні 400 мільйонів доларів військової допомоги, які Конгрес виділив на навчання.

Вона розповіла на слуханнях, що гроші були "затримані без пояснення причин", і посадовці США "почали висловлювати занепокоєння стосовно того, як це можна зробити законним шляхом".

Посадовці Пентагону та Державного департаменту, які тісно співпрацювали з нею, на умовах анонімності сказали Politico, що побоюються: за президентства Трампа проти неї можуть початись переслідування через свідчення в Конгресі та зв'язки з політикою щодо України часів Байдена.

Обовʼязки Купер у Пентагоні наразі тимчасово виконує Стівен Шлейн – очільник Офісу з питань безперервності оборони та забезпечення місій, що забезпечує безперервність роботи адміністрації США в кризових ситуаціях.

війнаПентагонпідтримка України

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