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Вбивство хлопчика: Слідчі не вимагали експертиз на алкоголь і порох, бо був вихідний

Слідчі не звернулися до суду із клопотанням про примусове проведення експертизи на алкоголь та наявність слідів пороху на тілах поліцейських
Слідчі не звернулися до суду із клопотанням про проведення експертиз із підозрюваними у вбивстві 5-річного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому, оскільки був вихідний день.
Вбивство хлопчика: Слідчі не вимагали експертиз на алкоголь і порох, бо був вихідний Фото: npu.gov.ua

Слідчі не звернулися до суду із клопотанням про примусове проведення експертизи на алкоголь та наявність слідів пороху на тілах поліцейських, яких підозрюють у вбивстві 5-річного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому, оскільки це був вихідний (субота 1 червня) і вони вирішили, що суд не працює, повідомляє "Громадське".

Зазначимо, що підозрювані Володимир Петровець та Іван Приходько відмовились свідчити й проходити тести на алкоголь та сліди пороху.

Нагадаємо, 31 травня до реанімаційного відділення "Переяслав-Хмельницької ЦРЛ" доставили хлопчика із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньомозковою гематомою та переломом скроневої кістки. У лікарні в дитини виявили кульове поранення і направили до медзакладу Києва. Основна версія, що дитину випадково поранили працівники поліції, які на підпитку у позаробочий час стріляли неподалік від місця, де гуляв хлопчик. Обох підозрюваних затримали.

Лікарі не змогли дістати кулю з черепа п'ятирічної дитини, 3 травня у київській лікарні від вогнепального поранення - хлопчик помер.

Голова поліції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку з посади у зв’язку із загибеллю 5-річного хлопчика, якого поранили поліцейські у Переяслав-Хмельницькому.
 

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06 06 2019 09:40
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