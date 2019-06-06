Вбивство хлопчика: Слідчі не вимагали експертиз на алкоголь і порох, бо був вихідний
Слідчі не звернулися до суду із клопотанням про примусове проведення експертизи на алкоголь та наявність слідів пороху на тілах поліцейських, яких підозрюють у вбивстві 5-річного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому, оскільки це був вихідний (субота 1 червня) і вони вирішили, що суд не працює, повідомляє "Громадське".
Зазначимо, що підозрювані Володимир Петровець та Іван Приходько відмовились свідчити й проходити тести на алкоголь та сліди пороху.
Нагадаємо, 31 травня до реанімаційного відділення "Переяслав-Хмельницької ЦРЛ" доставили хлопчика із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньомозковою гематомою та переломом скроневої кістки. У лікарні в дитини виявили кульове поранення і направили до медзакладу Києва. Основна версія, що дитину випадково поранили працівники поліції, які на підпитку у позаробочий час стріляли неподалік від місця, де гуляв хлопчик. Обох підозрюваних затримали.
Лікарі не змогли дістати кулю з черепа п'ятирічної дитини, 3 травня у київській лікарні від вогнепального поранення - хлопчик помер.
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