Вчені 5 років вивчали світовий океан на судні: віднайшли майже 200 тисяч нових вірусів

Дані отримані з 146 зразків, узятих у кількох експедиціях на борту шхуни Tara, в тому числі 41 зразок з подорожі у 2013 році в Північний Льодовитий океан

Міжнародна група вчених, які досліджували океан на судні Tara, зібрала зразки морської води в різних частинах Світового океану і виявила майже 200 тисяч видів морських вірусів.

Після 5 років подорожей по всьому світу, вчені оголосили про створення глобального каталогу морських вірусів, повідомляє Gizmodo.

Дані отримані з 146 зразків, узятих у кількох експедиціях на борту шхуни Tara, в тому числі 41 зразок з подорожі у 2013 році в Північний Льодовитий океан.

Дослідники спочатку намагались визначити, чи є генетичний матеріал в зразку вірусним чи ні, пояснив співавтор дослідження Ахмед Заєд, аспірант Університету штату Огайо. Це робили за допомогою різних біо-інформаційних інструментів, які порівнюють його з відомими вірусами. Потім вчені порівнювали нитки ДНК один з одним, щоб розділити їх на вірусні популяції.

Аналіз виявив 195 728 популяцій вірусів, що у 12 разів більше, ніж в попередньому аналізі меншого набору даних, які експедиція Tara зібрала раніше.

При більш ретельному дослідженні з'ясувалося, що ці популяції, ймовірно, поділяються на п'ять метаспільнот, які дослідники називають екологічними зонами:

Арктика;

Антарктика;

глибше 2000 метрів;

від 150 до 1000 метрів;

помірні або тропічні води з глибиною від 0 до 150 метрів.

Дослідників здивувала така різноманітність вірусів, адже, зокрема, північні широти не передбачували цього. За словами вчених, результати дослідження показують, що віруси повинні бути обов'язковою частиною моделей океанічних екосистем, в які зараз вони включаються досить рідко.

Нагадаємо, що соцмережі Facebook та Instagram боротимуться проти дезінформації щодо вакцинації.