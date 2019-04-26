Вчені 5 років вивчали світовий океан на судні: віднайшли майже 200 тисяч нових вірусів
Після 5 років подорожей по всьому світу, вчені оголосили про створення глобального каталогу морських вірусів, повідомляє Gizmodo.
Дані отримані з 146 зразків, узятих у кількох експедиціях на борту шхуни Tara, в тому числі 41 зразок з подорожі у 2013 році в Північний Льодовитий океан.
Дослідники спочатку намагались визначити, чи є генетичний матеріал в зразку вірусним чи ні, пояснив співавтор дослідження Ахмед Заєд, аспірант Університету штату Огайо. Це робили за допомогою різних біо-інформаційних інструментів, які порівнюють його з відомими вірусами. Потім вчені порівнювали нитки ДНК один з одним, щоб розділити їх на вірусні популяції.
Аналіз виявив 195 728 популяцій вірусів, що у 12 разів більше, ніж в попередньому аналізі меншого набору даних, які експедиція Tara зібрала раніше.
При більш ретельному дослідженні з'ясувалося, що ці популяції, ймовірно, поділяються на п'ять метаспільнот, які дослідники називають екологічними зонами:
Арктика;
Антарктика;
глибше 2000 метрів;
від 150 до 1000 метрів;
помірні або тропічні води з глибиною від 0 до 150 метрів.
Дослідників здивувала така різноманітність вірусів, адже, зокрема, північні широти не передбачували цього. За словами вчених, результати дослідження показують, що віруси повинні бути обов'язковою частиною моделей океанічних екосистем, в які зараз вони включаються досить рідко.
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