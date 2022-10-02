Вчені довели можливість створення безмежного джерела чистої енергії

У пошуках майже безмежного надійного джерела енергії з нульовим викидом вуглецю вчені вже генерували термоядерну енергію, але десятиліттями боролися за те, щоб якнайдовше її підтримувати

Британські вчені на об'єднаному європейському токамаку JET подвоїли свій попередній рекорд у створенні та підтримці термоядерного синтезу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Дослідники з консорціуму EUROforum, який співфінансується Європейською комісією, більш як удвічі перевищили попередній рекорд, встановлений у 1997 році.

За словами керівника наукової програми EUROfusion Тоні Донна, результати експерименту, в результаті якого вдалося створити різноманітності 59 мегаджоулів теплової енергії від термоядерного синтезу за п'ять секунд, повністю підтверджують прогнози вчених та свідчать про те, що вони знаходяться на правильному шляху до майбутнього світу - екологічно чистої термоядерної енергетики.

Об'єднаний європейський токамак JET є найбільшою та найпотужнішою діючою термоядерною установкою у світі, де температура може досягати рівнів у 10 разів вище, ніж у центрі Сонця.

У пошуках майже безмежного надійного джерела енергії з нульовим викидом вуглецю вчені вже генерували термоядерну енергію, але десятиліттями боролися за те, щоб якнайдовше її підтримувати.

Ядерний синтез, як випливає з назви, є злиттям двох або більше атомів в один більший, цей процес вивільняє величезну кількість енергії у вигляді тепла.

Ядерна енергія, що використовується сьогодні, створюється іншим процесом, що називають поділом, який заснований на розщепленні, а не на злитті атомів. Але внаслідок цього процесу утворюються залишки, які можуть залишатися радіоактивними протягом десятків тисяч років. Це також потенційно небезпечно у разі аварії, такої як катастрофа на Фукусімі у Японії 2011 року.

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