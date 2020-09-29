Вчені кажуть, що у боротьбі з безсонням допоможе важка ковдра. Але як?

Шведські науковці виявили, що важкі ковдри допомагають боротися з безсонням. У людей, які сплять під ковдрою вагою у 6-8 кг, покращується якість сну й вони відчувають меншу сонливість вдень.

У дослідженні взяли участь 120 дорослих (68% жінок, 32% чоловіків), яким раніше діагностували клінічне безсоння та супутні психічні розлади: депресію, біполярний розлад, синдром дефіциту уваги й гіперактивність та тривожність. Учасникам було приблизно 40 років.

Про це йдеться у дослідженні опублікованому в Journal of Clinical Medicine Sleep, пише "Громадське".

Експеримент відбувався у два етапи. Під час першого їх випадковим чином розділили на дві групи: одна частина чотири тижні спала з ковдрою у 8 кг, для 10 людей цієї ваги виявилося занадто і вони отримали 6-кілограмову ковдру. Інша група спала з легкою ковдрою у 1,5 кг.

Вплив нової ковдри на сон оцінювали за допомогою Індексу тяжкості сну та актиграфією. За чотири тижні майже у 60% учасників із важкими ковдрами зменшилося безсоння, натомість в іншій групі безсоння зменшилося лише у 5,4%.

Другий етап тривав рік. Усі учасники могли обрати, під якою ковдрою вони будуть спати. Їм пропонували чотири на вибір: 6 і 8 кг та 6,5 і 7 кг. Вчені кажуть, що більшість людей обирали важчу ковдру, лише один учасник припинив експеримент через відчуття тривоги.

В учасників, які тільки після першого етапу почали спати під важкими ковдрами, теж зменшився рівень безсоння. Через 12 місяців про покращення сну повідомили 92% людей, які спали під важкими ковдрами. Крім безсоння, у людей зменшилися симптоми психічних розладів, вони повідомляли про меншу сонливість удень.

Чому так відбувається?

Варто вказати, що існує два способи боротьби з безсонням: снодійні засоби та немедикаментозна когнітивно-поведінкова терапія. Шведське дослідження стосується саме немедикаментозної боротьби.

Доктор Вільям Макколл із Медичного коледжу штату Джорджія у США, який не брав участі в дослідженні, пояснює, чому важкі ковдри виявилися ефективними. Він пише у науковому коментарі, що дотик — це основна потреба, яка забезпечує комфорт і спокій. Таким чином важчі ковдри сильніше доторкаються до тіла людини й вона відчуває себе спокійніше. Макколл просить постачальників ковдр взяти до уваги це дослідження

Шведські науковці також запевняють, що спати під важкими ковдрами не тільки ефективно, але й безпечно. Проте зазначимо, що дослідження має й недоліки, наприклад, обмежена кількість учасників, однорідна вікова група, непредставленість різних національностей. Тому для підтвердження ефективності варто провести ще дослідження.

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