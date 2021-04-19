Вчені підрахували, скільки тиранозаврів ходило Землею за всю історію: в середньому 2,5 млрд

Свої розрахунки вчені проводили, базуючись на розмірі тіла, статевій зрілості і потребах в енергії

Вчені підрахували загальну кількість тиранозаврів, які коли-небудь ходили Землею. З'ясувалось, що протягом кількох мільйонів років їх жило в середньому 2,5 млрд особин.

Таке виявила команда з Каліфорнійського університету в Берклі. Свою наукову роботу вони опублікували в журналі Science, повідомляє "Громадське".

Загалом на Землі існувало понад 127 тисяч поколінь цих тварин, яких називають царями динозаврів.

Свої розрахунки вчені проводили, базуючись на розмірі тіла, статевій зрілості і потребах в енергії. Таке дослідження провели вперше.

Водночас похибка у підрахунках дуже значна. Усе через те, що існує невизначеність щодо тривалості життя одного покоління, ареалу проживання та загальної тривалості існування тиранозаврів. Так, їхня загальна популяція може коливатися від 140 мільйонів до 42 мільярдів за середнього значення у 2,4 мільярда.

"Це багато щелеп. Це багато зубів. Це багато кігтів", - каже провідний автор дослідження Чарльз Маршалл, директор Музею палеонтології Каліфорнійського університету.

Він розповідає, що в Північній Америці цей вид жив від 1,2 до 3,6 млн років. Це означає, що щільність популяції завжди залишалася невеликою. Так, на території, яка дорівнює, наприклад, площі сучасного Львова, могло жити всього близько двох тиранозаврів.

Команда Маршалла розрахувала популяцію, використовуючи загальне практичне правило біології. Відповідно до нього, чим більша тварина - тим менш щільна її популяція. Потім вчені додали оцінки того, скільки енергії потрібно хижому тиранозавру, щоб вижити (десь між комодським вараном і левом). Чим більше потрібно енергії, тим менш щільна популяція.

Вони також врахували, що тиранозаври досягали статевої зрілості у віці від 14 до 17 років і жили щонайбільше 28 років.

Чому це важливо

Маршалл зазначає, що ця оцінка допоможе вченим визначити ступінь збереження скам'янілостей тиранозаврів. Наголошує: щастя, що світ взагалі дізнався про їхнє існування. Так, загалом на Землі знайшли тільки 100 скам'янілостей цих динозаврів.

"Якби було 2,5 мільйона тиранозаврів замість 2,5 мільярда, ми, ймовірно, ніколи б не дізналися про їхнє існування", - каже вчений.

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