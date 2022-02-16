Вчені повідомили про третю людину, яка досягла ремісії ВІЛ після трансплантації стовбурових клітин

Американська жінка стала третім відомим пацієнтом, який перейшов у ремісію до ВІЛ-інфекції після трансплантації стовбурових клітин.

Про це повідомляє CNN, зазначає Громадське.

Американські дослідники не розкривають ім'я пацієнти, її називають жінкою середнього віку та змішаної раси. У 2013 році у неї діагностували ВІЛ, а через чотири роки поставили діагноз лейкемія.

Жінка отримала високі дози хіміотерапії, що знищила її клітини крові. Пізніше їй зробили трансплантацію стовбурових клітин від дорослого члена сім'ї, щоб поповнити рівень клітин крові. Також вона отримувала стовбурові клітини через пуповинну кров від неспорідненої новонародженої дитини. Оскільки у пуповинній крові була мутація, стійка до ВІЛ-інфекції.

Трохи більше ніж через три роки після трансплантації у 2017 році жінка припинила приймати антиретровірусну терапію проти ВІЛ. Через 14 місяців із того часу ВІЛ в організмі пацієнти не виявляли.

Доктор Маршалл Глесбі, який був членом дослідницької групи, розповів, що пуповинна кров береться з національного сховища. Це дозволяє науковцям знаходити зразки з мутацією, стійкою до ВІЛ. Цей вид мутації переважно зустрічається у людей північноєвропейського походження, що обмежує трансплантації для людей не європеоїдного походження.

Проте американська пацієнтка - представниця змішаної раси, а те, що трансплантація їй підійшла, може говорити про ширше коло людей різних рас, яким можна провести таку процедуру.

Крім того, уже 4,5 роки жінка у стадії ремісії щодо онкозахворювання. У неї не було реакції "трансплантат проти господаря", коли донорські клітини атакують клітини реципієнта після трансплантації, на відміну від двох інших відомих пацієнтів, які вилікувалися від ВІЛ після трансплантації стовбурових клітин.

Науковці кажуть, що на рік приблизно 50 людей із ВІЛ та раком крові можуть отримати користь від трансплантації стовбурових клітин. Водночас такий метод лікування не підходить більшості людей із ВІЛ-інфекцією.

Першим пацієнтом, якому вдалося подолати рак та ВІЛ за допомогою пересадки кісткового мозку, був Тімоті Рей Браун. Проте у нього стався рецидив онкозахворювання через 12 років після лікування. У вересні 2020 року він помер від лейкемії.

Пересадка кісткового мозку допомогла ще одному пацієнту з ВІЛ - Адаму Кастіллехо, відомому як "лондонський пацієнт". Наразі аналізи не виявляють ВІЛ-інфекцію в його крові.

Нагадаємо, що другий пацієнт із ВІЛ-інфекцією, якому вдалося досягнути ремісії, розкрив свою особистість. Він хоче бути "послом надії" для інших пацієнтів.