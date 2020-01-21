Вчені пропонують прирівняти донорство сперми від мертвих людей до пересадки органів
Своє дослідження вони опублікували в Журналі з медичної етики, пише ВВС,передає "Громадське".
Вчені стверджують, що у Великій Британії за 2017 рік після донорства сперми народилися 2345 дітей. При цьому в країні є дефіцит в банках її зберігання через жорсткі правила.
«Якщо з моральної сторони допустимо, що люди можуть пожертвувати свої тканини, щоб полегшити страждання інших, ми не бачимо причин, через які донорство сперми не може полегшувати інші види страждання, такі як безпліддя», — сказали дослідники.
Вони зазначили, що сперму з мертвих людей можна збирати за допомогою електростимуляції або хірургічного втручання, а потім заморожувати.
Нагадаємо, що Верховна Рада у четвер, 28 лютого, розблокувала операції з трансплантації органів.
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