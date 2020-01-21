Вчені пропонують прирівняти донорство сперми від мертвих людей до пересадки органів

«Якщо з моральної сторони допустимо, що люди можуть пожертвувати свої тканини, щоб полегшити страждання інших, ми не бачимо причин, через які донорство сперми не може полегшувати інші види страждання, такі як безпліддя»

Вчені з університету Лестера Натан Ходсон та лікарні Уайтеншоу Манчестера Джошуа Паркер переконують, що добровільне пожертвування сперми від мертвих людей варто прирівняти до донорства інших органів.

Своє дослідження вони опублікували в Журналі з медичної етики, пише ВВС,передає "Громадське".

Вчені стверджують, що у Великій Британії за 2017 рік після донорства сперми народилися 2345 дітей. При цьому в країні є дефіцит в банках її зберігання через жорсткі правила.

«Якщо з моральної сторони допустимо, що люди можуть пожертвувати свої тканини, щоб полегшити страждання інших, ми не бачимо причин, через які донорство сперми не може полегшувати інші види страждання, такі як безпліддя», — сказали дослідники.

Вони зазначили, що сперму з мертвих людей можна збирати за допомогою електростимуляції або хірургічного втручання, а потім заморожувати.

Нагадаємо, що Верховна Рада у четвер, 28 лютого, розблокувала операції з трансплантації органів.