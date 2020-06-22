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Вчені створили алгоритм, який розпізнає написані пальцем у повітрі англійські та китайські слова

Вчені перевірили роботу алгоритму на розпізнаванні рукописного тексту з 210 словами у базі даних
Вчені з Університету Аризони створили алгоритм, який розпізнає слова, написані пальцем у повітрі. Такий метод створили для шоломів віртуальної реальності.
Вчені створили алгоритм, який розпізнає написані пальцем у повітрі англійські та китайські слова Фото: naked-science.ru

Про це йдеться у статті, яку представили на Fourth Workshop on Computer Vision for AR/VR, зазначає "Громадське".

Вчені обрали два пристрої, які можна використовувати для розпізнавання тексту: рукавиця з вимірювальним приладом на кінчику вказівного пальця та прилад для відстеження траєкторії та пристрій Leap Motion, який відстежує рух кисті та передає ці дані на комп'ютер.

Алгоритм розпізнає написане пальцем у повітрі англійське слово "marry"

Leap Motion це невеликий USB-пристрій, який створює невидиме поле для взаємодії. Він відстежує рух предметів у невидимому полі з великою точністю і дозволяє людині безконтактно взаємодіяти з комп'ютером.

Використовуючи ці пристрої, людина має просто написати слова пальцем у повітрі. Пристрої зчитують дані про траєкторію, потім нейромережа порівнює слова, які ввела людина, з тими, які є у її базі даних, та показує слово на екрані.

Вчені перевірили роботу алгоритму на розпізнаванні рукописного тексту з 210 словами у базі даних. Для англійської мови точність розпізнавання 79,7% під час використання Leap Motion і 78,5% - під час використання рукавички. Алгоритм краще розпізнає китайську мову: точність 87,4% - для Leap Motion та 83,4% - для рукавички.

Водночас в алгоритму поки є складності з розпізнаванням різних почерків. Над цим науковці будуть працювати надалі.

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22 06 2020 17:27
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