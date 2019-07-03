Вчені заявляють, що морква і чай здатні зменшити ризик хвороби Альцгеймера

Вчені взяли для дослідження екстракт зеленого чаю та моркви - у чаєві міститься речовина EGCG, а у моркві, відповідно, ферулова кислота - саме у цих речовинах домінує альфа-секретаза

Вчені з університету Сайтама у Японії провели дослідження, результати якого дають підстави стверджувати, що речовини, які містяться у зеленому чаї та моркві, здатні знизити ризик розвитку хвороби Альцгеймера. Відповідне дослідження описане у статті в журналі Journal of Biological Chemistry.

Хвороба Альцгеймера виникає через накопичення всередині нейронів патогенної речовини - білка бета-амілоїду (амілоїдні бляшки). Він утворюється з "уламків" білка APP, який бере участь в процесах лагодження пошкоджених нейронів, повідомляє "Громадське".

Вчені спробували з'ясувати, як різноманітні фітогормони, білки та сигнальні речовини, присутні у рослинах, впливають на швидкість формування "уламків" APP.

Науковці вирішили дослідити рослини, які взаємодіють з альфа-секретазою - білком, який руйнує клубки білкового сміття, включаючи і залишки APP.

Вчені взяли для дослідження екстракт зеленого чаю та моркви - у чаєві міститься речовина EGCG, а у моркві, відповідно, ферулова кислота - саме у цих речовинах домінує альфа-секретаза.

Отримавши велику кількість цих ферментів, вчені провели дослідження на мишах, схильних до розвитку хвороби Альцгеймера.

Як показали експерименти, комбінація екстракту моркви і чаю діяла на мозок мишей значно сильніше, ніж працювали ці речовини окремо. Всього через 3 місяці після переходу на дієту з великою кількістю екстрактів моркви та зеленого чаю, концентрація амілоїдних бляшок в мозку мишей різко впала, а їх когнітивні здібності помітно покращилися.

Зокрема, їх епізодична пам'ять стала настільки ж хорошою, як і у здорових мишей такого ж віку, а здатність згадувати події з далекого минулого покращилася приблизно у 1,5 рази.

Відтак, вчені стверджують, що збільшення у раціоні людей зеленого чаю та моркви може справді зменшити ризик захворювання хвороби Альцгеймера.

Додамо, що вчені з Університету Квін і Федерального університету Ріо-де-Жанейро заявили про те, що білок іризин, який виробляється при фізичних вправах, нейтралізує симптоми хвороби Альцгеймера.