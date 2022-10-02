Вчені знайшли докази, що люди розумні не винищили неандертальців

Вчені знайшли докази, які свідчать, що людина розумна могла співіснувати з неандертальцями протягом тисячоліть. Раніше вважалося, що сучасний вид людини їх винищив.

Про це йдеться у дослідженні Science Advances, повідомляє Громадське.

У печері Грот Мандрін на півдні Франції дослідники знайшли дитячий зуб сучасної людини, який свідчить про те, що цей вид уже був у Європі приблизно 54 тисячі років тому.

Разом із зубом учені знайшли гострі кам’яні знаряддя, що, ймовірно, залишилися від стріл. Якщо це підтвердиться, така інформація стане великим відкриттям для учених. Тоді можна буде стверджувати, що рання група сучасних людей використовувала передову зброю, лук і стріли, щоб подолати неандертальців.

Коли зникли неандертальці?

Неандертальці з’явилися в Європі 400 тисяч років тому і зникли 40 тисяч років тому, коли на материк потрапив сучасний вид людини - homo sapiens. Донині вважалося, що люди винищили неандертальців, однак нові дані показують, що ці два види могли співіснувати на одній території протягом тисячоліть.

Хоча інші теорії кажуть, що людям розумним допомогли саме їхні соціальні навички - вони краще запам’ятовували та передавали інформацію, були більш організованими та зрозуміліше спілкувалися між собою.

Ідея тривалого співіснування двох видів також сходиться із відкриттям 2010 року - учені знайшли схожість ДНК сучасних людей із неандертальцями. Це означає, що неандертальці та homo sapiens могли схрещуватися.

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