Вчені знайшли докази, що люди розумні не винищили неандертальців
Про це йдеться у дослідженні Science Advances, повідомляє Громадське.
У печері Грот Мандрін на півдні Франції дослідники знайшли дитячий зуб сучасної людини, який свідчить про те, що цей вид уже був у Європі приблизно 54 тисячі років тому.
Разом із зубом учені знайшли гострі кам’яні знаряддя, що, ймовірно, залишилися від стріл. Якщо це підтвердиться, така інформація стане великим відкриттям для учених. Тоді можна буде стверджувати, що рання група сучасних людей використовувала передову зброю, лук і стріли, щоб подолати неандертальців.
Коли зникли неандертальці?
Неандертальці з’явилися в Європі 400 тисяч років тому і зникли 40 тисяч років тому, коли на материк потрапив сучасний вид людини - homo sapiens. Донині вважалося, що люди винищили неандертальців, однак нові дані показують, що ці два види могли співіснувати на одній території протягом тисячоліть.
Хоча інші теорії кажуть, що людям розумним допомогли саме їхні соціальні навички - вони краще запам’ятовували та передавали інформацію, були більш організованими та зрозуміліше спілкувалися між собою.
Ідея тривалого співіснування двох видів також сходиться із відкриттям 2010 року - учені знайшли схожість ДНК сучасних людей із неандертальцями. Це означає, що неандертальці та homo sapiens могли схрещуватися.
Читайте також: У фамільному маєтку принцеси Діани знайшли артефакти неандертальців
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Вчені знайшли скам'янілості квітів віком 100 мільйонів років
- ВІДЕО Великий сніг у Стамбулі: чиновникам дали відпустки, студентів відправили на канікули - фото, відео
- ВІДЕО Виверження вулкана в Тихому океані: хвилі від цунамі дісталися Антарктиди
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"