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Ведучий 1+1 Іванов відмовився йти в Раду від "Слуги народу": Непокоїть ватний прошарок оточення президент

"Так, я отримав пропозицію балотуватися за мажоритаркою від партії "Слуга народу". Я дуже вдячний за довіру, за пропозицію"
Ведучий телеканалу 1+1 Сергій Іванов відмовився балотуватися у Верховну Раду з партією "Слуга народу".
Ведучий 1+1 Іванов відмовився йти в Раду від "Слуги народу": Непокоїть ватний прошарок оточення президент Фото:Facebook

"Так, я отримав пропозицію балотуватися за мажоритаркою від партії "Слуга народу". Я дуже вдячний за довіру, за пропозицію, я розумію, що шанс перемогти - дуже високий, але вимушений відмовити", - написав Сергій Іванов у Facebook, повідомляє "Громадянське".

Серед причин відмови Іванов назвав категоричну незгоду сім’ї, бажання надалі розвиватися у журналістиці та низьку депутатську зарплату.

Також він зауважив, що його світоглядні позиції не збігаються з позиціями президентської команди настільки, щоб вони могли працювати разом: "Попри те, що в Зе-команді дуже багато патріотичних, гідних людей, мене дуже непокоїть ватний прошарок оточення президента, і я не збираюся про це мовчати"

Ведучий також підкреслив, що готовий надавати експертну допомогу як команді президента Зеленського, так і іншим політичним силам.

Нагадаємо, що партія "Слуга народу" виключила зі свого списку кандидатів у народні депутати Ірину Панченко, Дмитра Співака і Гутцайта Вадима.

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13 06 2019 11:40
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