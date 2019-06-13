Ведучий 1+1 Іванов відмовився йти в Раду від "Слуги народу": Непокоїть ватний прошарок оточення президент
"Так, я отримав пропозицію балотуватися за мажоритаркою від партії "Слуга народу". Я дуже вдячний за довіру, за пропозицію, я розумію, що шанс перемогти - дуже високий, але вимушений відмовити", - написав Сергій Іванов у Facebook, повідомляє "Громадянське".
Серед причин відмови Іванов назвав категоричну незгоду сім’ї, бажання надалі розвиватися у журналістиці та низьку депутатську зарплату.
Також він зауважив, що його світоглядні позиції не збігаються з позиціями президентської команди настільки, щоб вони могли працювати разом: "Попри те, що в Зе-команді дуже багато патріотичних, гідних людей, мене дуже непокоїть ватний прошарок оточення президента, і я не збираюся про це мовчати".
Ведучий також підкреслив, що готовий надавати експертну допомогу як команді президента Зеленського, так і іншим політичним силам.
Нагадаємо, що партія "Слуга народу" виключила зі свого списку кандидатів у народні депутати Ірину Панченко, Дмитра Співака і Гутцайта Вадима.
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