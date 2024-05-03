Велика Британія дає найбільшу допомогу в історії:Зеленський обговорив це з Кемероном

Володимир Зеленський обговорив найбільший пакет оборонної підтримки, який погодили британці, з Девідом Кемероном.

Президент України Володимир Зеленський в Києві провів зустріч із державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності націй та розвитку Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Девідом Кемероном.

Про це повідомляє сайт глави держави.

Зокрема, під час перемовин Зеленський подякував уряду Великої Британії за найбільший пакет оборонної підтримки обсягом пів мільярда фунтів стерлінгів, про який оголосили минулого тижня.

"Надання цього пакета, разом із надважливим рішенням США про допомогу, має велике значення для нас у цей ключовий момент", – сказав Президент.

Також Зеленський поінформував про ситуацію на фронті й наголосив: важливо, щоб озброєння, передбачене пакетом підтримки, про який оголосили минулого тижня, надійшло якомога швидше. Передусім бронетехніка, боєприпаси та ракети різних типів.

Також Зеленський і Кемерон особливу увагу під час зустрічі приділили підготовці до важливих міжнародних заходів, що відбудуться незабаром: саміту "Групи семи" в Італії, інавгураційного Саміту миру у Швейцарії, саміту НАТО у Вашингтоні та четвертого саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії.

У квітні Британія оголосила про найбільший в історії пакет військової допомоги Україні на суму 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Завдяки цьому пакету військова допомога Великої Британії для України в цьому фінансовому році становитиме 3 мільярди фунтів стерлінгів.